PRAVNI APSURD Škorić ima optužnicu za mito, ali savjetuje i dalje upravu Hrvatskih cesta...
Josip Škorić bio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta. Uskok je protiv njega i još trojice podigao optužnicu zbog mita, trgovanja utjecajem te zlouporabe položaja i ovlasti
Nakon dovršene istrage Uskok je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta (HC) Josipa Škorića, bivšeg direktora Sektora za promet u Hrvatskim autocestama (HAC) Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca, predstojnika jednog od zavoda na Fakultetu prometnih znanosti Darija Babića te jedne pravne osobe. Tereti ih se za više kaznenih djela, među kojima su primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporaba položaja i ovlasti.