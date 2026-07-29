Obavijesti

News

Komentari 16
Foto: Davor Javorović/Pixsell
IMA 3600 EURA PLAĆU PLUS+

PRAVNI APSURD Škorić ima optužnicu za mito, ali savjetuje i dalje upravu Hrvatskih cesta...

Piše Ivan Pandžić,

Josip Škorić bio je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta. Uskok je protiv njega i još trojice podigao optužnicu zbog mita, trgovanja utjecajem te zlouporabe položaja i ovlasti

Nakon dovršene istrage Uskok je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta (HC) Josipa Škorića, bivšeg direktora Sektora za promet u Hrvatskim autocestama (HAC) Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca, predstojnika jednog od zavoda na Fakultetu prometnih znanosti Darija Babića te jedne pravne osobe. Tereti ih se za više kaznenih djela, među kojima su primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporaba položaja i ovlasti.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
STAVILI MU LISICE Ovo je Poljak kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju. Predali ga policiji
OSKVRNUO GOSPIN KIP

STAVILI MU LISICE Ovo je Poljak kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju. Predali ga policiji

Poljski državljanin osumnjičen za skrnavljenje vjerskih objekata u Međugorju u utorak je predan Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije na daljnju kriminalističku obradu.
Evo tko je Poljak koji je zapalio oltar i išarao Gospin kip: Prije 9 godina hodočastio u Međugorje
O NJEMU SNIMILI I FILM

Evo tko je Poljak koji je zapalio oltar i išarao Gospin kip: Prije 9 godina hodočastio u Međugorje

Devet godina poslije Krakowiak je uhićen u mjestu Cerno kod Ljubuškog zbog sumnje da je zapalio vanjski dio oltara crkve sv. Jakova te oskvrnuo i oštetio Gospine kipove u Međugorju
VIDEO Ovo je trenutak uhićenja Poljaka koji je oskvrnuo Gospin kip u BiH: 'Polako? Šta polako?'
SNIMKA UHIĆENJA

VIDEO Ovo je trenutak uhićenja Poljaka koji je oskvrnuo Gospin kip u BiH: 'Polako? Šta polako?'

Doslovno u nekoliko sekundi blokirali su mu put van naselja, oduzeli mu stvari i vezali ga lisicama. Kako se vidi na snimci koja već kruži društvenim mrežama, pretresli su ga na mjestu. On je cijelo vrijeme šutio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026