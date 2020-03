Pravnici složni: Mjera praćenja mobitela je posve besmislena...

Kako očuvati zdravlje i sigurnost ljudi, a ne zloupotrebiti situaciju radi jačanja ovlasti koje nisu razmjerne izazovima? Kako održati red? Janez Janša u Sloveniji, Viktor Orban u Mađarskoj i Aleksandar Vučić u Srbiji, naredili su primjenu mjera oštrijih od ostatka svijeta, što pravdaju potrebom zaštite stanovništva od zaraze, dok opozicije u njima vide puzajuće uvođenje diktature. Čini se da je inzistiranje na proceduri u politici, jednako važno kao i inzistiranje na prevenciji u sferi epidemiologije.

I kod nas su najavljene strože mjere ograničenja kretanja, kao i nadzor mobitela.

Praćenje mobitela

- Mjera praćenja mobitela je posve besmislena i u ovom obliku imaju je samo Slovaci - rekao nam je pravnik koji je želi ostati anoniman.

- Koliko znam, nisu je uveli ni Nijemci, ni Talijani, ni Francuzi, ni Španjolci, a da je mjera učinkovita, zar je oni ne bi uveli? Drugo, takve su mjere smislene kod anonimnog praćenja mase mobitela, kad imate prirodnu nepogodu pa recimo želite utvrditi koliko se ljudi nakon potresa ili poplave smjestilo na neku lokaciju, kako biste znali koliko trebate poslati pomoći, civilne zaštite, vatrogasaca, liječnika, šatora, itd.

Takvu su mjeru imali Izraelci, pa im ju je ukinuo Ustavni sud, dok nad njom ne uspostave parlamentarni nadzor... Inače, izvanredne mjere imaju više skrivenih zamki. Kad se jednom uvedu - to je prvo - teško se derogiraju. Izrael je uveo određena ograničenja zbog rata davne 1948. Kad ih je ukinuo? Nikad- kaže naš sugovornik te dodaje:

- Druga su poteškoća naknadne sudske tužbe zbog šteta pričinjenih provedbama mjera. Danas je većina spremna zbog zdravlja zažmiriti na striktnu provedbu zakona, ali sutra će neki obrtnik, uništen zabranom rada, na sudu tražiti odštetu a sud će ustanovljavati je li zakon provođen ili nije - zaključuje odvjetnik.

- Kod nas se masovno anonimno praćenje mobitela stalno brka s individualnim praćenjem - nastavlja drugi pravnik koji je htio ostati anoniman dodajući da se prikupljanje podataka koristi u ime nacionalne sigurnosti.

- To je sumnjivo. Ili ne znaju posao, ili tu žele nešto progurati... Nadam se i želi vjerovati da u ovom slučaju ne znaju svoj posao - zaključuje. Sudac Ustavnog suda Andrej Abramović smatra je da se na Stožer civilne zaštite novelom Zakona o sustavu civilne zaštite ne mogu prenijeti ovlasti svih tijela jer to znači suspenziju demokracije. No dio njegovih kolega se ne slaže s time. Odvjetnik Anto Nobilo rekao je kako Stožer mora biti operativno tijelo no da bi za svoje odluke morao imati podlogu u zakonima.

- Vidim dvije opcije. Da Sabor zasjeda stalno ili da se proglasi izvanredno stanje i onda izvršne ovlasti imaju premijer i predsjednik RH- zaključuje Nobilo. Slično kazuje i ustavnopravna stručnjakinja dr Sanja Barić.

Reduciranje ljudskih prava

- Takvo tumačenje je opasno jer omogućava bilo kojoj većini u Saboru da samim time što nikad ne proglasi izvanredno stanje radi što želi (čl. 16) i ograniči, pa i zauvijek ljudska prava, bez obzira na krizukaže stručnjakinja za ustavno pravo dr. Sanja Barić. Policija pak ima pune ruke posla kontrolirajući ljude koji krše samoizolaciju a neki čak i prijete nasiljem. Tako je, primjerice, muškarac (42) iz Ćeralija kod Slatine iz samoizolacije susjedima koji su prijavljivali kršenja mjera zaprijetio nasiljem za Uskrs.

