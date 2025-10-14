Pravobraniteljica: EU direktiva jača primjenu načela jednakih plaća muškaraca i žena

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ocijenila je da su izmjene Zakona o radu nužne radi usklađivanja s EU direktivom o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena. Osim načela jednakosti, time će se, kaže, povećati transparentnost tijekom zapošljavanja pa će kandidati imati pravo dobiti informacije o početnoj plaći ili rasponu plaće. Direktiva, koja je na snazi od 6. lipnja 2023., obvezuje države članice da je do 7. lipnja 2026. preuzmu u nacionalno zakonodavstvo pa je Ljubičić upozorila da je transponiranje te Direktive složen proces, a da je izrada prijedloga izmjena zakona u najavi tek za prvi kvartal 2026.. Ministarstvo rada u ovoj fazi tek treba osnovati radnu skupinu koja će izraditi predmetni nacrt, napomenula je.

Potrebno je pripremiti i sustav i poslodavce za prikupljanje i analizu dublje strukture podataka kako bi se odgovorilo na zahtjeve Direktive u smislu uspostave transparentnih platnih struktura, izvještavanja i praćenja razlike u plaćama između muškaraca i žena, naglasila je.

Ljubičić je istaknula da je temeljni zahtjev Direktive da poslodavci u javnom i privatnom sektoru imaju platne strukture kojima se osigurava jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti.

Radnici će tako imati pravo na informacije o svojem platnom razredu i prosječnim platnim razredima po spolu, za zaposlene koji obavljaju jednak rad kao i oni ili rad jednake vrijednosti, dodala je.

Kako je naglasila, direktiva zahtjeva i uspostavu mehanizama transparentnosti već u fazi zapošljavanja pa će kandidati imati pravo od potencijalnog poslodavca dobiti informacije o početnoj plaći ili rasponu plaće za radno mjesto za koje se prijavljuju, na temelju objektivnih i rodno neutralnih kriterija. Pri tome ih poslodavac neće smjeti ispitivati o plaćama u okviru trenutačnog ili prethodnih radnih odnosa.

Uvodi se i specifičan nadzor za poslodavce sa 100 i više zaposlenih koji će biti obvezni tzv. nadzornom tijelu dostavljati podatke o razlici u plaćama na temelju spola prema različitim kategorijama, što će omogućiti dubinsku analizu stanja i uzroka rodnog jaza u plaćama, dodala je.

Utvrdi li se razlika u plaćama, poslodavac mora provesti procjenu plaća

Ako se utvrdi razlika u prosječnom platnom razredu muškaraca i žena od najmanje pet posto koja se ne može objektivno obrazložiti ili ako ta razlika nije otklonjena u određenom roku, poslodavac će morati provesti procjenu plaća kako bi se ispravile i spriječile razlike u plaćama muškaraca i žena u razumnom roku.

Radi osiguranja transparentnosti, Ljubičić kaže da je dodatno jamstvo to što će radnici, osim putem svojih predstavnika, moći zatražiti informacije o plaćama i putem pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica će tako imati pravo od poslodavaca zatražiti informacije o razlikama u plaći na temelju spola prema kategorijama radnika te, po potrebi, dodatna pojašnjenja i pojedinosti u vezi s bilo kojim dostavljenim podatkom.

Tijela za jednakost imat će, kaže, važnu ulogu i u postupcima zbog kršenja načela jednakih plaća, odnosno bit će ovlaštena ili pokrenuti sudski ili drugi odgovarajući postupak u pogledu navodnog kršenja načela jednake plaće ili će moći sudjelovati u tim postupcima kao potpora radnicima, ovisno za koji model se države članice odluče.

Također, Direktiva obvezuje države članice da propišu djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za kršenje prava i obveza u vezi s načelom jednake plaće, koje uključuju novčane kazne, povlačenje državne naknade, privremeno isključivanje iz postupaka dodjele financijskih poticaja ili postupaka javnih natječaja te sankcije kojima se osigurava usklađenost s načelom jednake plaće pri izvršavanju ugovora o javnoj nabavi i koncesija, navela je Ljubičić.

Radnici koji su pretrpjeli štetu zbog kršenja prava ili obveze u vezi s načelom jednake plaće imat će pravo na potpunu naknadu, naglasila je Ljubičić.