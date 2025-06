Pravobraniteljica o vojnom roku: Beneficije diskriminiraju žene, zakon mora biti isti za sve

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjeluje u javnom savjetovanju o izmjenama Zakona o obrani i uskoro će službeno dati svoje mišljenje, ali već sada je poručila da ovakvo rješenje ne prolazi.

- Samo zato što zakon razlikuje žene i muškarce, to još ne znači automatski da je riječ o diskriminaciji. Ali ovdje jest. Zašto? Zato što muškarci koji će morati na obvezno vojno osposobljavanje imaju pravo na određene beneficije, dok žene neće imati istu priliku jer za njih vojna obveza ne postoji. To se zove neizravna diskriminacija, a to je po hrvatskim zakonima - zabranjeno. Nije logično, nije pošteno, a nije ni zakonito - kažu iz Ureda Pravobraniteljice.

Osim toga, u Uredu Pravobraniteljice smatraju da nije pošteno ni što zakon diskriminira one koji se pozovu na priziv savjesti. To bi moglo biti kršenje prava na slobodu mišljenja, ali to će provjeriti Pučka pravobraniteljica.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dakle traži ili da svi idu na vojno osposobljavanje – i muškarci i žene – ili da nitko ne dobije beneficije.

- Ne možemo podržati zakon koji žene stavlja u nepovoljniji položaj. Ako nešto mora biti obvezno, onda nema smisla još dodatno nagrađivati one koji to ionako moraju. Odluka je sad na zakonodavcu - poručuju.