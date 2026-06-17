Pravobraniteljica traži provjeru sporne predstave na festivalu u Istri: Djeca moraju biti zaštićena

Ured pravobranitelja za djecu priopćio je u srijedu da će, nakon prijava i medijskih napisa o predstavi ansambla CIE LPM zatražiti izvješća od nadležnih tijela i organizatora Festivala uličnih čarobnjaka te uputiti preporuke o osiguranju sigurnog i djetetu primjerenog okruženja. Riječ je o predstavi pod nazivom "Piti Peta Hofen Show", izvedenoj sredinom lipnja u okviru festivala u općini Tar-Vabriga. Svi koji organiziraju manifestacije i javna okupljanja namijenjena djeci i obiteljima u svakom trenutku dužni su voditi računa o najboljem interesu djeteta. Djeca u svakom trenutku moraju biti zaštićena od informacija, sadržaja i prikaza koji su neprimjereni i/ili štetni za njihovu dobrobit i razvoj”, ističe se u priopćenju. Kako se dodaje, Ured pravobranitelja za djecu učinio je uvid u javno dostupnu snimku isječka navedene predstave, te naglašava da je neprihvatljivo svako izlaganje djece štetnom i neprimjerenom sadržaju.

"Nedopustivo je da se na događajima koji se promoviraju kao zabava za cijelu obitelj, na koju dolaze roditelji s djecom, prikazuju i izvode sadržaji koji nisu prikladni, primjereni ili su štetni za djecu”, napominje se.

Apeliraju da se kod organizacije događaja koji uključuje djecu procjenjuju i mogući rizici od povreda i posljedica za dobrobit i razvoj djece, s obzirom na to da djeca u razvoju nemaju jednake kognitivne kapacitete za kritičku procjenu složenih ili potencijalno neprimjerenih sadržaja kao odrasle osobe.

„Umjetničke slobode i zabavni programi nisu lišeni odgovornosti za zaštitu prava i dobrobiti djece. Zaštita djece u javnom prostoru nije samo zakonska već moralna obveza društva”, poručuju iz Ureda pravobranitelja za djecu.

Organizatori Festivala: namjera predstave nije vrijeđati

U povodu reakcija dijela publike na izvedbu, organizacijski tim festivala priopćio je kako je to autorsko umjetničko djelo koje izražava umjetničku viziju autora i izvođača, a njezina namjera nije vrijeđati bilo koju vjersku zajednicu, obitelj ili pojedinca, već kroz specifičan jezik suvremenog cirkusa i izvedbenih umjetnosti otvoriti prostor za promišljanje, preispitivanje i razgovor.

Na svojoj Facebook stranici u utorak su objavili priopćenje podsjetivši kako je predstava već gostovala u Hrvatskoj 2021. i 2023. godine i nije izazvala nikakve loše i burne reakcije publike.

"Posebno zabrinjava činjenica da se dio osuda temelji na neovlašteno snimljenim i naknadno montiranim materijalima objavljenima na društvenim mrežama. Izdvajanje pojedinih trenutaka iz umjetničke cjeline i njihovo predstavljanje bez konteksta može stvoriti iskrivljenu sliku o sadržaju i značenju predstave te dovesti do zaključaka koji ne proizlaze iz samog umjetničkog djela”, istaknuli su.

Dodaju da ih iznenađuje što se upravo sada, u vremenu sve izraženijih društvenih podjela i polarizacije javnog prostora, a nakon dvadeset godina kontinuiranog rada festivala i više od 300 izvedenih predstava iz cijelog svijeta, jedna predstava našla u središtu rasprave.

"Posebno je zanimljivo da su reakcije djece i odraslih na istu predstavu bile bitno različite. Dok su pojedini odrasli u pojedinim prizorima iščitavali određena simbolička, društvena ili ideološka značenja, djeca su predstavu doživjela na sasvim drugačiji način”, ocijenili su.