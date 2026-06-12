Pravobraniteljica uputila važan apel: Djeco, uživajte u ljetu, ali oprezno na svakom koraku

Pravobraniteljica za djecu u povodu završetka škole djeci je poručila da se odmaraju, igraju, čitaju, budu znatiželjna te sigurna u prometu, na plaži i online i da razgovaraju ako ih nešto muči, a odrasle je pozvala da se pobrinu da djeca svoje slobodno vrijeme provedu u sigurnom okruženju. "Pred vama je zaslužena pauza od školskih obveza i vrijeme za odmor. Iskoristite ga najbolje što možete. Odmarajte. Družite se. Igrajte se. Čitajte. Budite znatiželjni i otvoreni za nova životna iskustva", istaknula je pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić. Djeci je savjetovala da s prijateljima održavaju online komunikaciju kada su udaljeni jedni od drugih, no da se, što je moguće više, druže uživo, povežu i stvaraju nezaboravne uspomene koje će prepričavati kada se vrate u školske klupe. Također im je savjetovala da pripaze na svoju sigurnost.

Tako je navela kako u prometu trebaju koristiti kacigu za vrijeme vožnje biciklom, romobilom, koturaljkama te apelirala da ne voze električne romobile, mopede, motocikle, automobile i druga motorna vozila prije nego što steknu zakonske uvjete. Također je savjetovala da ne autostopiraju.

Što se tiče plaža i kupališta, savjetovala je da se kupaju na označenim plažama i kupalištima pod nadzorom spasilaca, da ne skaču s mjesta koja nisu uređena za skakanje ili gdje je to zabranjeno, da ne ulaze u vodu zagrijani te da vode računa o zaštiti od sunca, piju dovoljno tekućine i slušaju preporuke stručnjaka.

U online okruženju, pravobraniteljica je djeci savjetovala da vode računa da sve što rade online ostavlja trag. Tako ne bi trebali dijeliti osobne podatke ni s kim, poput lokacije na kojoj se nalaze, lozinke profila, dokumenata i slično, ali niti razgovarati s osobama koje ne poznaju.

"Poštujte druge i budite pristojni. Vodite računa o osjećajima drugih i nemojte pisati ništa što ne biste željeli da vama pišu. Uzmite 'time out' od ekrana i pronađite aktivnosti u kojima ćete se družiti s drugom djecom. Tako ćete se bolje povezati", istaknula je Katkić Stanić.

Ako ih muči neki problem, djeci je savjetovala da razgovaraju s osobom od povjerenja i zatraže podršku, dodavši kako se također mogu obratiti i njezinom uredu.

Odraslima: Djeci osigurajte kvalitetne sadržaje, provjerite koga angažirate za rad s njima

S obzirom na to da s ljetnim mjesecima dolaze novi izazovi u zaštiti djece, Katkić Stanić uputila je poruku i odraslima te im poručila kako je njihova odgovornost pobrinuti se da djeca slobodno vrijeme provedu u sigurnom okruženju, da imaju kvalitetne sadržaje i da nisu bez nadzora.

"Lokalne zajednice pozivamo da osiguraju besplatne i priuštive sportske, kulturne, zabavne i druge sadržaje za djecu, posebno za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, djecu u sustavu socijalne skrbi i djecu s teškoćama u razvoju. Nijedno dijete ne bi trebalo ostati bez prilike da kvalitetno provodi ljetne praznike", istaknula je.

Igraonice, igrališta, ljetni kampovi moraju biti apsolutno sigurni za djecu, dodala je pravobraniteljica te pozvala organizatore i vlasnike da provjeravaju jesu li osobe koje angažiraju za rad s djecom osuđivane za kaznena djela na štetu djece i vodi li se protiv njih kazneni postupak.

Također je poručila kako parkovi i javne površine trebaju biti uređeni, osvijetljeni i ograđeni te da prometna povezanost i organizirani prijevoz ne smiju stati za vrijeme ljetnih mjeseci, posebno u manjim sredinama.

Pravobraniteljica je i odrasle pozvala na oprez u prometu te ih upozorila da ne ostavljaju djecu samu u automobilima.

S obzirom na to da će brojna djeca raditi tijekom ljeta, na poslodavce je apelirala da poštuju dobnu granicu dječjeg rada i zabranu rada maloljetnika na određenim poslovima te da osiguraju potreban nadzor i sigurno radno okruženje.

Između ostalog, Katkić Stanić također je poručila kako odrasli trebaju biti odgovorni u zaštiti djece, informirati ih o njihovim pravima, ali i mogućim opasnostima u stvarnom i digitalnom svijetu.