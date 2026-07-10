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DARIO ZUROVEC PROZVAO

Pravobraniteljica za djecu: Nismo primili pritužbu o Centru Maksimir, saznali smo iz medija

Piše HINA,
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Pravobraniteljica za djecu: Nismo primili pritužbu o Centru Maksimir, saznali smo iz medija
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Zagreb: Konferencija za medije pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec u petak je na konferenciji za medije u Saboru optužio platformu Možemo! da je predstavu Centra za kulturu i informacije Maksimir iskoristila za političku promociju...

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu odgovorili su u petak da nisu zaprimili pritužbu o ljetnim radionicama i predstavi Centra za kulturu i informacije Maksimir, za koje zastupnik Dario Zurovec kaže da služe političkoj promociji platforme Možemo!, već da su za slučaj saznali iz medijskih objava.

Na temelju saznanja iz javnih objava, u skladu sa svojim ovlastima, zatražili smo očitovanje nadležnih, te ćemo po njegovu zaprimanju razmotriti daljnja postupanja, uključujući moguće dodatne preporuke ili upozorenja, odgovorili su Hini iz Ureda pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić.

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Poručili su kako participacija djece treba biti lišena političkog sadržaja i formata. "Interes djece iznad je svake politike i interesa pojedinaca, a iskorištavanje djece za političku promociju je apsolutno nedopustivo", naglasili su iz Ureda, dodajući da svako izravno ili neizravno uključivanje djece u aktivnosti povezane s političkim djelovanjem nije u skladu s njihovim pravima, interesima ni dobrobiti.

Zagreb: Dario Zurovec o temu "Pioniri maleni: kako je CKI Maksimir iskoristio djecu za političku promociju stranke Možemo!"
Zagreb: Dario Zurovec o temu "Pioniri maleni: kako je CKI Maksimir iskoristio djecu za političku promociju stranke Možemo!" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Podsjetili su da su u ožujku ove godine uputili javni apel političkim dionicima da ne koriste djecu za promociju političkih aktivnosti, te da su nakon toga klubovima zastupnika u Saboru, kao i Zajednici županija, Udruzi gradova i Zajednici općina, uputili preporuke, apelirajući da se djecu ne uključuje u zagovaračke ili promotivne događaje.

Naglasili su da pravobraniteljica za djecu ne sudjeluje u političkim procesima, već kao neovisno tijelo razmatra sva pitanja vezana uz zaštitu prava, interesa i dobrobiti djece, te da joj nitko ne smije davati upute ni naloge u radu.

Nezavisni saborski zastupnik Dario Zurovec u petak je na konferenciji za medije u Saboru optužio platformu Možemo! da je predstavu Centra za kulturu i informacije Maksimir iskoristila za političku promociju, uz identičan vizualni identitet stranci, te prozvao pravobraniteljicu za djecu Tatjanu Katkić Stanić zbog izostanka reakcije na snimke koje je ranije objavio na društvenim mrežama.

Ocijenio je da se ne radi samo o lokalnom, nego i o nacionalnom problemu, te je pozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića i nadležni gradski ured da se očituju o slučaju.

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