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POLICIJA ISTRAŽUJE

Pravoslavni svećenik se fotkao s Thompsonom. Prijete mu smrću

Piše HINA,
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Pravoslavni svećenik se fotkao s Thompsonom. Prijete mu smrću
Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Policijska uprava vukovarsko‑srijemska navela je da je kaznenu prijavu 56‑godišnjaka zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijetnje zaprimila u utorak

Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je u srijedu da joj je 56‑godišnjak prijavio prijetnje smrću putem društvenih mreža.

Prema neslužbenim podacima prijetnje je prijavio pravoslavni svećenik koje je dobio nakon što je na društvenoj mreži objavio zajedničku fotografiju s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom

Policijska uprava vukovarsko‑srijemska navela je da je kaznenu prijavu 56‑godišnjaka zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijetnje zaprimila u utorak.

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Muškarac je u prijavi naveo da mu se putem društvenih mreža upućuju prijetnje smrću.

Policijski službenici, u povodu zaprimljene prijave, provode kriminalističko istraživanje, kažu u policiji.

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