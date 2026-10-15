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Pravosuđe kao tržnica: Elita nagodbama kupuje slobodu!

Piše Snježana Krnetić,
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Pravosuđe kao tržnica: Elita nagodbama kupuje slobodu!
Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je gradilište Pelješkog mosta | Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram
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Antologijski primjer ove prakse postavio je bivši HDZ-ov ministar poljoprivrede Petar Čobanković.

Nagodba je glavni adut za aktere s pravosudnih klupa kad žele isposlovati niže kazne. Tim se primjerom poveo i bivši čelnik Hrvatskih cesta, Josip Škorić, optužen za primanje mita pri pogodovanju u provedbi javnih natječaja, pa mu je zatvorska kazna zamijenjena radom za opće dobro. Uz to mu je izrečena kazna od 15.000 eura, a oduzeto mu je i 6000 eura za koje se vjeruje da ih je primio kao mito. Nije on jedini. Mnogi na nekad visokim pozicijama, ulovljeni s prstima u pekmezu, iskoristili su istu blagodat. No takve presude građanima s pravom izazivaju mučninu.

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