Pravosudni policajac iz zatvora u Remetincu prvo pozitivan pa negativan na korona virus

U zagrebačkom zatvoru prošli tjedan jedan je zatvorenik bio pozitivan na korona virus. Trojica pravosudnih policajaca koja su s njim bila u kontaktu su negativna, no njihov kolega, koji je bio u BiH, bio je pozitivan

<p>Kad su utvrdili da je pravosudni policajac pozitivan na korona virus odmah su i četvoricu njegovih kolega s kojima je bio u kontaktu preventivno stavili u samoizolaciju. Kako neslužbeno doznajemo na drugom testiranju pravosudni policajac koji se vratio iz BiH bio je negativan na prisutnost korona virusa. Testirat će ga i treći put. </p><p>Korona je u Remetinec ušla, podsjećamo, prošli tjedan. </p><p>- U četvrtak navečer potvrđen je pozitivan nalaz na koronavirus kod prekršajno kažnjenog zatvorenika u Zatvoru u Zagrebu.<br/> Kažnjenik se u tom zatvoru nalazi od srijede, 24. lipnja 2020. godine radi prekršajnog zadržavanja u trajanju od osam dana - odgovorili su nam u Ministarstvu pravosuđa.</p><p>Prema protokolu zaprimanja, osoba lišena slobode koja dolazi izvan zatvorskog sustava u Zatvor u Zagrebu zaprima se i smješta u sobu za izolaciju te se prema potrebi uzima bris i dostavlja na testiranje u Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".</p><p>Prilikom prijama navedeni prekršajni kažnjenik nije pokazivao nikakve simptome bolesti, a službenici koji su sudjelovali u postupku zaprimanja koristili su svu zaštitnu opremu.- kažu u Ministarstvu pravosuđa. Svi koji su s njim bili u kontaktu, a riječ je o trojici pravosudnih policajaca, bili su testirani na virus, nisu bili pozitivni i sada su samoizolaciji.</p><p>Na testiranje se, iako nije imao, neslužbeno doznajemo, nikakvih simptoma odlučio i pravosudni policajac koji nije bio u kontaktu sa zatvorenikom. On je prije par tjedana bio u BiH.</p><p>Kod njega su prvim testiranjem utvrdili da je pozitivan na korona virus no na drugom je bio negativan. Na testiranje su se potom odlučili i ostali zaposlenici u zatvoru no u HZJZ-u, doznajemo, procjenjuju kod koga postoji potreba za testiranjem a kod koga ne. </p><p> </p>