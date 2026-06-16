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KOMENTIRA: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

PRAVOSUDNI SUMRAK Puštaju huligane da se brane sa slobode

Piše Snježana Krnetić,
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PRAVOSUDNI SUMRAK Puštaju huligane da se brane sa slobode
Foto: Canva

Splitskom sudskom odlukom drvene i teleskopske palice priznate su kao legitimno sredstvo društvenog poretka. Ako se odmah ne povuče jasna granica, s punim se pravom moramo zapitati što je sljedeće...

Hrvatsko pravosuđe još je jednom dokazalo zašto u javnosti uživa status rak-rane našeg društva. U Hrvatskoj, to je već odavno očito, problem nisu zakoni nego oni koji bi ih trebali provoditi. Najnoviji, iznimno težak, šamar pravdi i sigurnosti građana dolazi sa splitskog Županijskog suda. Sramotna odluka da se na slobodu pusti četvorka koja je s palicama, fantomkama i gliserom krenula na Hvar u obračun s dvojicom sezonskih radnika iz Srbije najbolje govori o dubokoj krizi sustava koji bi nam svima trebao jamčiti pravnu sigurnost. Nakon profesionalno odrađenog policijskog posla, kojim je spriječena potencijalna tragedija na našem otoku, ponovno je posrnula prva pravosudna stepenica. Torcidaše koji su očito planirali brutalno premlatiti sezonce pustili su kućama uz bizarne mjere opreza: zabranu posjeta Hvaru i obvezu javljanja u policijsku postaju srijedom.

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