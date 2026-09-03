Obavijesti

News

Komentari 1
ENERGETIKA

Prazne se skladišta plina u EU. Komisija: Nema rizika opskrbe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prazne se skladišta plina u EU. Komisija: Nema rizika opskrbe
Foto: Geert Vanden Wijngaert
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

“Danas je Europska unija bolje pripremljena zahvaljujući povećanoj diversifikaciji, većem kapacitetu za uvoz ukapljenog plina i smanjenoj potražnji za plinom”, kaže se u priopćenju.

Unatoč nižoj od uobičajene popunjenosti skladišta plina za ovo doba godine ne postoji neposredan rizik za sigurnost opskrbe plinom u Europskoj uniji, objavila je u četvrtak Europska komisija nakon sastanka Koordinacijske skupine za plin, koju čine predstavnici Komisije i država članica.

Na sastanku je potvrđeno da je situacija na globalnim energetskim tržištima i dalje iznimna te da zahtijeva pomno praćenje, ali da se također značajno razlikuje od one iz 2021./2022. kada je popunjenost skladišta bila znatno ispod petogodišnjeg prosjeka.

“Danas je Europska unija bolje pripremljena zahvaljujući povećanoj diversifikaciji, većem kapacitetu za uvoz ukapljenog plina i smanjenoj potražnji za plinom”, kaže se u priopćenju.

SABOTAŽA PLINOVODA Zelenski o Sjevernom toku: Ukrajina nije sudjelovala!
Zelenski o Sjevernom toku: Ukrajina nije sudjelovala!

U posljednjem tjednu kolovoza skladišta plina u EU bila su popunjena oko 63 posto, znatno ispod prosjeka od 80 posto za kraj kolovoza.

“Na temelju povijesnih projekcija, EU je na putu da postigne odgovarajuću razinu spremnosti za zimu. U trenutačnim okolnostima Komisija ne vidi razlog za intervenciju. Plinski sustav EU-a dovoljno je otporan da se nosi s nižim razinama skladištenja za nadolazeću zimu”, navodi se u priopćenju

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?
NEVJEROJATNO

Pokušaj ruskog napada u Leipzigu: Njemački istražitelji prate trag koji vodi i do Srbije?

Istraga otkriva da su osumnjičeni povezani s hibridnim operacijama, a tragovi vode do Srbije gdje su ranije uhićena dvojica sa sličnim dijelovima drona i eksploziva pronađenog u Leipzigu
ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...
Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija
DOZVAO SE PAMETI

Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Jan Fabre tvrdi da nije htio privatizirati obalu, a za 24sata je objasnio i zašto je postavio električnu ogradu i spriječio prilaz uvali, ali i protuzakonito ogradio pomorsko dobro: Radile su mi materijalnu štetu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026