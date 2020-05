'Praznik rada slavimo u dosad nikad viđenim okolnostima...'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u video čestitki u povodu Međunarodnog praznika rada pozvao je na socijalni dijalog i zaštitu najranjivijih dijelova društva u kontekstu krize izazvane pandemijom koronavirusa.

Sretan Praznik rada! Poštena plaća za pošteni rad - to je sve što normalan čovjek želi i to je sve što normalna država i politika mora osigurati. U situaciji u kojoj se nalazimo to nam je potrebnije nego ikada prije. I to bez razlike, bez izlike i bez prebacivanja odgovornosti. Svim radnicama i radnicima, građankama i građanima Republike Hrvatske čestitam Praznik rada u vjeri da ga nikada više nećemo slaviti u ovakvim okolnostima. Objavljuje Zoran Milanović u Četvrtak, 30. travnja 2020.

Milanović u poruci objavljenoj u petak ujutro ističe da Međunarodni praznik rada ove godine slavimo u posve drugačijim, "nikad viđenim okolnostima" u kojima je pandemija koronavirusa spriječila stotine tisuća ljudi da rade i da zarađuju.

"Kriza je pogodila sve, ali posljedice neće biti za sve jednake. Nejednakost u društvu će se povećati i to je ozbiljna prijetnja i izazov za koji moramo naći rješenje. Sada je izvjesno da će kriza jačati. A potreba da zaštitimo najranjivije dijelove društva bit će sve veća. I zato odmah pozivam na socijalni dijalog", poručio je.

Predsjednik dodaje da država pomaže poduzetnicima da prežive krizu, ali i naglašava da na prvom mjestu "mora biti čovjek, svaka radnica i radnik koji imaju djecu, obitelj i koji moraju plaćati kredit ili najam, režije…"

"Vladine mjere pomogle su za prvu ruku, ali ozbiljni problemi tek dolaze i već sada moramo razmišljati kako ćemo i što raditi", ustvrdio je.

Smatra da moramo biti brzi, pametni i znati "što nam je stvarni interes".

Kao društvo i kao ljudi, ocijenio je, morat ćemo raditi teže, ozbiljnije i pametnije nego do sada, jer se svijet mijenja te će nakon krize neke stvari biti drukčije.

"Tamo gdje nešto nestane, a u svakoj krizi nestaju poslovi, tamo nešto novo mora i narasti. Sačuvajmo ono što možemo, unaprijedimo to, ali gradimo i novo. Poštena plaća za pošteni rad - to je sve što normalan čovjek želi i to je sve što bi normalna država i politika trebale osigurati. U situaciji u kojoj se nalazimo to nam je potrebnije nego ikada prije. I to bez razlike, bez izlike i bez prebacivanja odgovornosti", poručio je predsjednik Republike.

U video čestitki objavljenoj na Facebooku i YouTubeu Milanović je svim radnicama i radnicima, građankama i građanima Hrvatske čestitao Praznik rada "u vjeri da ga nikada više nećemo slaviti u ovakvim okolnostima".

I Plenković čestitao

Premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u povodu Međunarodnog praznika rada u kojoj ističe da će u socijalnom dijalogu sa sindikatima i poslodavcima Vlada nastaviti provoditi strukturne reforme koje će jačati otpornost hrvatskog gospodarstva na krizu te unaprijediti životni standard.

"Dosadašnji mandat naše Vlade temeljili smo na programu kojim smo poticali ostvarivanje gospodarskog rasta na zdravim temeljima i otvaranje novih radnih mjesta, uvijek vodeći računa o društvenoj solidarnosti, osobito prema onima koji su najugroženiji u hrvatskom društvu.

Ovogodišnji Međunarodni praznik rada obilježavamo u novom, nepredviđenom i iznimno izazovnom ozračju uslijed epidemije novog koronavirusa, koja je promijenila naš dosadašnji život.

Prepoznavši ugrozu na vrijeme, od samoga početka naš je prioritet bio zaštititi živote i zdravlje naših sugrađana i što više usporiti širenje zaraze, što je preduvjet za ponovno pokretanje gospodarstva. Istodobno, brzim i učinkovitim gospodarskim mjerama snažno smo stali uz hrvatske radnike, kako bi očuvali radna mjesta.

Naši zajednički napori i odgovorno ponašanje sugrađana omogućili su da, uz poštivanje epidemioloških mjera, ponovno pokrenemo gospodarske i društvene aktivnosti.

Činit ćemo sve kako bismo, u socijalnom dijalogu sa sindikatima i poslodavcima, nastavili provoditi strukturne reforme koje će jačati otpornost hrvatskog gospodarstva na ovu krizu te unaprijediti životni standard svih građana", stoji u čestitci.