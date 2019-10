Prebrzim vozačima: 'Platite ili malo sjedite u kazni, vaš izbor'

Policija u Estoniji pokrenula je originalnu kampanju usmjerenu prema vozačima koji vole pritisnuti papučicu za gas.

Naime, nude izbor vozačima koje uhvate - novčana kazna ili prekid vožnje, točnije jednostavno mora odsjediti u policijskom vozilu neko određeno vrijeme, javlja lokalni portal ERR.

Foto: JANIS LAIZANS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Za prekoračenje brzine do kilometar na sat moraju prekinuti vožnju na minuta, a ako je prekoračenje od 21-40 km na sat, moraju uzeti 'time-out' od sat vremena. Ili, naravno, platiti kaznu.

Interesting initiative from ever-innovative @EstonianPolice. As with the @DubaiPoliceHQ Happy Driver initiative which discounts fines for good driving this is an example of how police forces are trying to change driver behaviour. @ElariKasemets #RoadSafety https://t.co/7gWdiSrEJQ