'Pred djetetom su me bacili na pod i tukli zbog mjesta na plaži. Prijetili su da ću završiti u moru'

Sve se dogodilo u subotu ujutro. Pozvali smo policiju, a on je priveden. Došli smo na plažu, bila je prazna. Na plaži je bilo puno ležaljki koje su bile složene na hrpu. S nama su bila naša djeca, beba stara mjesec i pol te dijete od dvije i pol godine. Uzeli smo naše ležaljke i stavili ih na plažu na prazno mjesto. Drsko nam je prišao mladić te rekao da ne možemo tu biti jer oni tamo rade - počinje nam čitatelj, kojega su muškarac i mladić fizički napali u subotu na plaži u Tučepima, u blizini Makarske.

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Obojica su fizički nasrnula na čitatelja, a kako nam dalje priča, spasili su ga gosti koji su se nalazili u blizini. Jedan od njih je i razbacivao ležaljke po plaži.

- Rekao je da će pozvati redara. Rekao sam mu da ga pozove. Došao je čovjek s videa koji je vikao i prijetio nam da se moramo skloniti ili će nas baciti u more. Počeo sam ga snimati. Poludio je na mobitel, bacio je naše ležaljke. Nakon što sam prestao snimati, on i dvojica su nasrnuli na mene. Gurnuli su me na pod i udarali. Gosti su dotrčali i sklonili ga. Ležaljke koje su bili na plaži nisu bile njegove - tvrdi nam čitatelj.

O svemu se oglasila i policija, a potvrdili su nam da u incidentu nitko nije ozlijeđen.

- Na plaži Tučepi subotu 18. srpnja 2026. g. evidentiran je jedan događaj narušavanja javnog reda i mira u kojem su sudjelovala dva punoljetna hrvatska državljanina te će protiv obojice biti podnesena prekršajna prijava zbog počinjenja prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema utvrđenim informacijama razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe vezano uz način korištenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnosti iznajmljivanja opreme za vodene sportove - priopćila nam je splitsko-dalmatinska policija.