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Pred nama je tmuran i kišovit vikend: Najavili i grmljavinu

Piše Ivan Štengl,
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Pred nama je tmuran i kišovit vikend: Najavili i grmljavinu
Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija
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Oborina će biti i u noći na nedjelju, a onda tek tijekom dana postupno razvedravanje

Promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno s pljuskovima i grmljavinom, vremenska je prognoza DHMZ-a za Hrvatsku danas. Najobilnija kiša očekuje se na Jadranu, a temperature danas idu do maksimalna 23 Celzijeva stupnja.

Prognostičarka N1 Tea Blažević najavila je i nevrijeme duž Jadrana. 

- U središnjoj i istočnoj unutrašnjosti poslijepodne će se oborina prorijediti, očekuju se i sunčana razdoblja, kao i na području Gorskog kotara, dok će se oborina više zadržavati na ličkom području. Jugo će i dalje puhati u Dalmaciji, dok je na sjevernom dijelu obale već okrenulo na buru. Bit će manje toplo, uz vjetar sjevernog smjera - poručila je.

Foto: DHMZ

A kada će razvedravanje? Tek potkraj nedjelje, po svemu sudeći. Subota će također biti nestabilna, uz lokalno izraženije pljuskove i grmljavinu.

Oborina će biti i u noći na nedjelju, a onda tek tijekom dana postupno razvedravanje. Uz to, idućih dana očekuje se i pad temperature za nekoliko stupnjeva.

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