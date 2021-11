Nisam očekivao da će u tako kratkom roku toliko ljudi pomoći, javiti se, dati podršku, podijeliti objavu da je vidi što više ljudi... Jučer sam na Instagramu dobio više od 100 poruka podrške i to mi jako puno znači. Zvali su me i iz kluba, direktor Butorac, izrazili su podršku i najavili pomoć, javljaju se brojni Lipičani i Pakračani i stvarno ne mogu reći koliko sam zahvalan na tome, i ja i cijela moja obitelj.

Izjavio je to Antonio Čavlović za mojportal.hr, čiju je obiteljsku kuću i prateće prostorije u naselju Kozarice kod Novske, u utorak navečer u samo nekoliko minuta progutala vatrena stihija.

Naime, Antonio je najmlađi član ove obitelji, a u subotu bi trebao proslaviti svoj 21. rođendan. On već drugu godinu igra nogomet u Nogometnom klubu Lipik 1925. I upravo su svi članovi kluba počeli prikupljati novac, a javili su se i iz pakračkog Hajduka koji će se odreći prihoda od kupljenih ulaznica za subotnju utakmicu protiv Lipika.

- Za početak smo krenuli s prikupljanjem novca u čemu sudjeluju svi u klubu, od članova uprave, preko trenera od kojih su se neki odrekli mjesečne naknade, pa do samih igrača. Javili su se i iz pakračkog Hajduka i ponudili pomoć pa će tako sav prihod od kupljenih ulaznica na predstojećoj subotnjoj prvenstvenoj utakmici, koja će biti odigrana u Pakracu, biti namijenjen pomoći obitelji Čavlović. Ovo je tek prvi korak u pomoći jer ćemo se organizirati i kasnije kada krene gradnja kuće da pomognemo u nabavci potrebnim materijalom, ali i u radu kroz radne akcije - rekao je za mojportal.hr Miroslav Butorac, direktor kluba.

Antonio je u vrijeme požara bio u Zagrebu na praksi.

- Navečer u 20.40 sati je brat primio poziv od susjeda da naša kuća gori nakon čega je susjed prekinuo. Brat i ja smo se odmah uputili u Kozarice. Bili smo u velikom šoku jer prije svega nismo znali kako su roditelji, jesu li se izvukli, jesi li uopće živi? Brat je nazvao drugog prijatelja i zamolio ga da ode provjeriti, ovaj je to napravio i nakon nekog vremena nam je javio da je s njima sve u redu. Laknulo nam je sve dok nismo došli na lice mjesta i sve to vidjeli. U plamenu nestale sve uspomene. Katastrofa je bilo gledati kako u plamenu nestaje sve, sve uspomene. Kad budem imao svoju djecu neću im imati ništa za pokazati od naše prošlosti - rekao je Antonio.

Podsjetimo, zbog kratkog spoja na električnom kabelu za sijalicu kod Novske je izbio požar u kojemu su potpunosti izgorjele obiteljska kuća i pomoćna zgrada u vlasništvu 50-godišnjaka, priopćila je u četvrtak sisačko-moslavačka policija.

Očevidom je utvrđeno kako je do požara došlo uslijed kratkog spoja na električnom kabelu za sijalicu koji se nalazio u popratnom objektu, nakon čega se požar proširio i na obiteljsku kuću. Materijalna šteta se procjenjuje na oko 300.000 kuna.

- Teško je jako, ali opet, dobro je jer je glava na ramenima. Betona će biti. Čovjek nema riječi kojima bi se mogao zahvaliti ljudima. Javljaju se od svakud, pitaju kako pomoći, uplaćuju novac, to je nevjerojatno. Jako su važne i poruke podrške. Iz Bosne smo dobili poruku od dvoje ljudi koji su oboje nezaposleni, kažu nemaju novca za pomoći, al su nam poručili da se držimo i da budemo hrabri. Ne mogu vam reći koliko nam to znači. To je znak da ljudi suosjećaju. Da smo takvi i u normalnim uvjetima, a ne samo u ovakvim katastrofama, bili bi najjača država - rekao je Antonijev otac Josip.

- S nama u dvorištu u staroj kući žive i moji roditelji Ante i Mara i njihova kuća Bogu hvala nije izgorjela. Našu kuću smo već prokrčili i porušili što je trebalo i morat ćemo je ponovno graditi od ploče, nadam se što prije, da to riješimo prije zime - nadodao je Josip za mojportal.hr.