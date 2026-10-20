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POTVRĐENO ZA 24SATA

Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor

Piše Luka Safundžić,
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Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor
Foto: PIXSELL/MUP
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Policija je za njima tragala zbog sumnje u sudjelovanje u sramotnom korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa

Dvojica muškaraca su sami došli do zatvora i predali su se, potvrdio je za 24sata izvor iz splitske policije. Kako doznajemo, riječ je o predsjedniku Kluba navijača Torcida Anti Stipetiću, poznatom pod nadimkom Raba i Denisu Šipiću.

Podsjetimo, policija je za njima tragala zbog sumnje u sudjelovanje u sramotnom korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, tijekom koje su se uzvikivale nacističke i antisemitske parole.

Stipetić i Šipić nisu prvi osumnjičenici koji su se sami javili u splitski zatvor. U nedjelju su to učinili Stipe Lekić i Leonardo Vučak, za kojima je policija također tragala.

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Treba reći i kako je svima njima sudac istrage Županijskog suda u Splitu ranije odredio  jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

Prema zadnjim informacijama iz splitsko-dalmatinske policije nakon sramotne povorke kazneno su prijavili 23 osobe zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.

Splitskim ulicama huligani su uzvikivali "Gazi Židove", "Auschwitz" i "Ustani, Adolfe", a pjevale su se i pjesme o paljenju Židova ali i Ani Frank. 

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Komentari 23
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Dodao je i da na stranicama policije nisu objavljene fotografije svih osumnjičenika, nego samo onih za kojima se traga

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