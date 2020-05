Predizborne koalicije Slavonije: Od Penave i Škore do Vrdoljaka

Usporedno s predkampanjom, započeli su i (polu)tajni pregovori među slavonskim političarima o mogućim koalicijama. Sudeći prema sukobu koji već duže vrijeme traje između Andreja Plenkovića i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, čini se da će izbori u dvjema slavonskim izbornim jedinicama, 4 i 5, biti iznimno zanimljivi.

Naime, dolaskom Miroslava Škore i suradnika u Slavoniju, sadašnja politička slika istoka Hrvatske mogla bi se značajno promijeniti, i to ukoliko se ne ostvare nagađanja da će Škoro i HDZ na kraju ipak morati ući u nekakvu koaliciju ne bi li formirali vlast.

Prva zanimljivost u Osijeku i Slavoniji je povratak HNS-ovog Ivana Vrdoljaka. Naime, istoga dana kada je u Osijek došao Plenković, na istom se mjestu moglo vidjeti i Vrdoljaka koji je već tada najavio da njegova stranka na ove izbore izlazi samostalno, osim u nekim županijama, gdje će ući u manje koalicije. Tada je naglasio kako je važno da izbori budu što ranije jer hrvatsko gospodarstvo ne može čekati. Nezgodno je što je upravo kao Ministar gospodarstva u vladi Zorana Milanovića 2011. godine, Vrdoljak dobio šansu dokazati se u sferi gospodarstva i visoke politike no, već par godina poslije javno se ispričavao građanima koje je prevario zagovarajući kupnju radijatorskih razdjelnika.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zbog te je 'fotelje' Vrdoljak otišao iz Osijeka iz kojega je potekao kao političar i preselio u Zagreb. No, kako predsjednik HNS-a od 2018. godine nije državni dužnosnik, a i saborska fotelja mu sve više izmiče, čini se da je odlučio 'vratiti se korjenima' i karijeru ponovo pokrenuti iz Osijeka. Sve ga se češće može vidjeti u Osijeku, no, poznavatelji osječke politike i političara kažu kako će mu to možda biti teško s obzirom da je za svoju 'manju koaliciju' izabrao pomalo potrošena i diskreditirana politička imena.

Naime, navodno će ispod svog imena Vrdoljak na izbornoj listi za osječko-baranjsku izbornu jedinicu imati prvo ime Ivice Vrkića, aktualnog osječkog gradonačelnika koji na svoje radno mjesto dolazi svakih 4-5 mjeseci to samo kako bi pokazao da još može sjediti u toj fotelji. Iako, realno, ne može, jer ima ozbiljne probleme sa srcem, imao je i moždani udar, a ugrađene su mu i dvije srčane premosnice. Osim toga, ima 74 godine, teško se kreće, pri izlasku iz automobila treba pomoć i već mjesecima izbjegava novinare i stres.

No, s dva odrađena mandata zasigurno ima neke simpatije glasača iako Osijek, u njegovom drugom mandatu, znatno stagnira. Kao treće ime na listi Vrdoljak je odabrao Vladimira Šišljagića, političara koji se nakon odlaska iz glavaševog HDSSB-a nije znatnije isticao. Imao je 2018. godine pokušaj osnivanja svoje stranke Snaga Slavonije i Baranje ali je Glavaš protiv njega podignuo kaznenu prijavu tvrdeći da je krivotvorio dokumente osnivačke skupštine pa stranka nije u potpunosti zaživjela.

Vladimir Šišljagić završio je 2016. godine i na optuženičkoj klupi, a sudilo mu se za izvlačenje novca iz Županije. Oslobođen je optužbi. Vratio se svom životnom pozivu i radi kao kirurg u osječkoj bolnici očigledno gajeći nade da se vrati u politiku. Četvrti na listi, navodno, bio bi također političar iz nekadašnjeg glavaševog klana, Dinko Burić, aktualni gradonačelnik Belišća, iznimno popularan u svojoj okolini jer aktivno radi na razvoju malog grada kojega vodi. Retorika mu je i dalje britka, kao i za vrijeme upečatljivih nastupa za saborskom govornicom u vrijeme dok je bio zastupnik HDSSB-a, ali se i on posljednjih godinu dana čuva nepotrebnog stresa s obzirom da je, prije tri godine, otkrio da ima Non-Hodgkin limfom, malnignu bolest zbog koje je išao na transplantaciju koštane srži. Prošao je kemoterapije i zračenje i bolest mu je sada u remisiji. Vjeruje u ozdravljenje jer se okrenuo vjeri.

Vrdoljak, dakle, računa na glasače ovih 'junaka svoga vremena', baš kao što je i za parlamentarne izbore 2011. godine u Osijeku koalirao sa strankom umirovljenika, zelenima, SDP-om i HSP-om.

Osim HNS-a, na parlamentarnim izborima u osječko-baranjskoj županiji pojaviti će se dakako i HDZ, koji će ići samostalno ali, kažu, s jakim imenima na listi koja su se dokazala radom, a ne pukim pričama. Tu je, dakako, kao prvo ime Ivan Anušić koji je u ovom županskom mandatu postao i dopredsjednik HDZ-a. Njegova je retorika već godinama uvijek ista - 'tu sam da bih radio na razvitku Slavonije, Baranje i Srijema i jedino me to zanima'.

Stoga će upravo te adute, kako je već i najavio, koristiti u predizbornoj kampanji, ističući kako je Vlada za njegovog mandata kao župana u Projekt Slavonije, Baranje i Srijema uložila 4,7 milijardi kuna u konkretne gospodarske projekte od kojih će većina tek zaživjeti za godinu-dvije. Svoj adut i vidu poduzetnog i plodonosnog političara u

Osijeku ima i SDP čija je perjanica Biljana Borzan. Ona je uvjerena da bi u Osijeku imala izniman uspjeh te da bi 'pomela' čak i Anušića i HDZ, samo kada bi se kandidirala. Naime, navodno Borzan ne želi sudjelovati u ovim parlamentarnim izborima svojim imenom jer je u Europskom parlamentu i smatra da bi svojim imenom na listi 'varala' birače. Stoga je za očekivati da će prvo ime SDP-a u Osijeku biti Domagoj Hajduković.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U još nedefiniranom položaju je Miroslav Škoro i njegov Domovinski pokret. Iako ga se po Slavoniji često moglo vidjeti u društvu Krešimira Bubala, bivšeg Glavaševog igrača, koji je također bio i osječki gradonačelnik i osječko-baranjski župan, navodno ga dobra pozicija u Pevexu, gdje sjedi u Upravi, priječi da iz te fotelje ode u bilo koju drugu osim u neku ministarsku, pa ga Škoro čuva za to. Prvi slijedeći Škorin odabir također dolazi iz Pevexa, član je Nadzornog odbora te tvrtke, Mario Radić. On će navodno biti prvo Škorino ime u 4 izbornoj jedinici. Skeptici kažu da će Radić teško biti prepoznat u javnosti posebice stoga što do sada nije bio politički aktivan, iako tvrdi da pripada političkom centru. U gospodarskim krugovima je poznat kao vlasnik bivše tvrtke DiCentra i aktualne Filir koja ima sjedište u Vukovaru, s obzirom da je Radić Vukovarac po rođenju, Imoćanin po porijeklu, baš kao i Škoro. On je, navodno, najzaslužniji što se Škoro odlučio 'odmetnuti' u politiku, a bio je i jedan od njegovih donatora u predsjedničkoj kampanji.

U Vukovaru se, pak, trenutno sve vrti oko Ivana Penave. Zapravo, već se neko vrijeme u Vukovaru sve vrti oko Penave, baš kao što se i on vrti oko HDZ-a mjesecima artikulirajući nezadovoljstvo strankom i aktualnim stranačkim predsjednikom. Navodno nije baš zadovoljan ni svojim statusom u stranci. Kada ga je premijer Pleković, prije dva dana, upozorio kako Borovo ne bi radilo da nema Vlade, Penava je u 30 sekundi svoje presice iznio salvu ogorčenja prema toj izjavi smatrajući kako Vlada i treba brinuti o Borovu, s obzirom da je ta tvrtka u njenom većinskom vlasništvu.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Penava je rekao i kako je prošlo vrijeme da Vukovarci legnu kada im to netko naredi. Je li to bio trenutak kada je Penava u sebi prelomio višemjesečnu dvojbu i odlučio 'pokupiti svoje stvari' i izaći iz HDZ-a, saznat će se na tiskovnoj konferenciji koju je najavio za srijedu.