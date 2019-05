Prednosti kupovine novog klima uređaja

Dostupne su nam različite informacije, prijatelji obično savjetuju čega da se klonimo i o čemu da razmislimo, na kraju smo i sami skeptični oko toga koliko je prodavač stručan i je li nam dobro prezentirao određeni proizvod ili ga je jednostavno želio prodati.

Ako želimo kvalitetan klima uređaj, on ne mora nužno biti strahovito skup. Uređaji koji koštaju oko 10 tisuća kuna su za našu platežnu moć veliki izazov i za taj novac sigurno je da želimo klima uređaj zbog kojega nas kasnije neće “boljeti glava”. Svjesni smo da je tehnologija napredovala te da su kvalitetni klima uređaji posljednjih godina postali ekonomski opravdani i dostupni široj populaciji.

Iako postoje više od 100 godina, u komercijalnom smislu su rasprostranjeni nešto više od 50. Njihova namjena isprva nije bila za rashlađivanje ljudi nego očuvanje robe, nešto kasnije su se počeli ugrađivati u kinodvorane, a onda i u trgovine, hotele, restorane, vlakove… U kućanstva su stigli nakon Drugog svjetskog rata i isprva su se ljudi žalili na buku, na to da loše utječu na zdravlje (klime su prvotno mogle samo hladiti), njima se nije upravljalo daljinskim upravljačem, vibracije su bile velike i prenosile su se na prozore itd. Međutim, poboljšanja su krenula vrlo brzo i sa svakim unaprijeđenjem bilo je sve više kupaca. Danas je upotreba klima uređaja poprimila ogromne razmjere i gotovo da ne postoji kućanstvo koje ih nema, o tvrtkama da i ne govorimo.

Kupiti novi ili polovni klima uređaj?

Kao i mnogi drugi, i vi sigurno razmišljate kako za manje novca dobiti ono što tražite. Nema sumnje, klima uređaji mogu biti veoma skupi pa možda počnete razmišljati o kupovini polovnog. Na internetskim stranicama gdje se vrši prodaja polovnih uređaja, mogu se naći i klime, ali mi definitivno ne bismo to preporučili jer i pored svih, na prvi pogled zadovoljavajućih, performansi dobivate “mačka u vreći”.

Snaga

Nema neke univerzalne formule kako odrediti kolika jačina klima uređaja vam treba. To zavisi od nekoliko parametara:

Veličina i vrsta prostora

Kupujemo li klimu samo za rashlađivanje ili njome rješavamo i grijanje?

Broj osoba u prostoriji

Energetska učinkovitost

Ako imate klima uređaj desetak godina, onda je vrlo vjerojatno da je on energetske klase B razreda. Što nam to govori? To nam govori o njegovoj učinkovitosti, potrošnji… U Republiku Hrvatsku dopušteno je uvoziti uređaje koji imaju energetski razred A ili više (A +, A ++, A +++) što dovoljno govori o tome da je B razred zastario i da noviji modeli većeg razreda imaju puno više mogućnosti.

Zdravlje

Ono što nam je sigurno i najvažnije kada kupujemo novi klima uređaj jeste naše zdravlje. Stare klime su, što se toga tiče, činile više štete nego koristi, no nove klime su poboljšane i imaju filtre različitih vrsta.

