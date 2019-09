'Predsjednica će kandidaturu objaviti po povratku iz SAD-a'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović svoju će kandidaturu za novi mandat objaviti nakon povratka iz SAD-a. Potvrdio je to za N1 šef njezine kampanje Ivan Anušić.

Točan datum i dalje nije poznat. Iako se spekuliralo da će to biti danas i da je već zakupljen prostor, šef stožera kampanje kaže da će se to dogoditi po povratku s generalne skupštine UN-a u New Yorku kamo putuje u četvrtak.

- Nije se ništa dogodilo, mi svakako planiramo to učiniti vrlo brzo. Do sada nije nikada ni bio definiran niti službeno izrečen datum tako da ne treba sada tu nešto dramatizirati. Jednostavno se radi o taktičkom razlogu gdje je uloga predsjednice specifična, ona obnaša dužnost predsjednice, kaže Anušić.