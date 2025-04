Predsjednica Povjerenstva za sukob interesa nakon ostavke: 'Nisam bila pod pritiskom'

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandra Jozić-Ileković u četvrtak je izjavila kako može naslutiti kakve će interpretacije biti nakon njezine neopozive ostavke, dodavši da je Povjerenstvo vodila kako je najbolje znala i nije bila pod političkim pritiskom.

Jozić-Ileković je sudjelovala na sjednici Antikorupcijskog vijeća na kojem se raspravljalo o stanju u Povjerenstvu, a navela je kako je ostavku predala odmah po dolasku u Sabor.

- Kakve će interpretacije slijediti, mogu ih naslutiti, ali više nisam dio tih interpretacija. Zapravo, nikad nisam ni bila jer sam radila posao koji ne dopušta interpretacije - rekla je Jozić-Ileković, odgovarajući na pitanje je li Povjerenstvo pod političkim pritiskom i utjecajem.

Dodala je kako je Povjerenstvo vodila na način kako je najbolje znala.

- I da sada idem ponovno preuzeti takvu jednu dužnost, radila bih uvijek isto. Mogu reći samo jednu stvar - nisam bila pod pritiskom na način da su političari od mene očekivali ili lobirali za nekakvu odluku. O unutrašnjim pritiscima sam progovorila - rekla je Jozić-Ileković.

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Aleksandra Jozić Ileković podnijela neopozivu ostavku | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pri tome je istaknula važnost integriteta.

- Ako je nekome obnašanje dužnosti s integritetom da ide interuptirati u sudski postupak protiv tijela u kojem je glasao, dao izdvojeno mišljenje, što ja tu dalje imam govoriti o integritetu? Ako je integritet otklanjati rad na predmetu bez razloga i devet mjeseci ne napraviti niti jednu radnju u tom predmetu, što ja mogu - navela je.

Poručila je kako to govori o osobi koja je osobi koja je obnašatelj dužnosti, a ne o njoj jer ona toj osobi ne može dati nalog.

Ostavka Jozić-Ileković uslijedila je nakon što je upozoravala na probleme u funkcioniranju tog tijela.

Pisala je Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove kako bi upozorila da pojedini članovi Povjerenstva odbijaju rad na pojedinim predmetima protiv određenih dužnosnika, suzdržavaju se od glasanja ili ne postupaju po sudskim presudama, a da se Igor Lukač čak htio uključiti u sudski proces protiv Povjerenstva, a na strani HDZ-ove državne tajnice Vedrane Šimundža-Nikolić. Saborski Odbor u utorak je ponovno, drugi put, zaključio kako nije nadležan za postupanje po njezinom dopisu.

Potrebna je intervencija u Zakonu

Jozić-Ileković je navela kako su protiv Lukača podnesene dvije prijave i kako će to Povjerenstvo morati riješiti.

Na pitanje može li se sugerirati da je Lukač pod utjecajem Vlade, Jozić-Ileković je rekla kako je njegovo ponašanje, po njezinom mišljenju, bilo "apsolutno protupravno".

Upitana je li joj žao što se nije obratila resornom ministru, odgovorila je kako to nije put.

- Da se neovisno tijelo obraća kod mogućih protupravnih djelovanja pojedinih njegovih članova ministru pravosuđa i uprave, to mi nije bio put. Obratila sam se onima za koje sam smatrala da trebaju reagirati. I reagirali su - navela je.

Dodala je kako je očekivala da Odbor primi njezinu pritužbu na znanje, kao što je i primio, istaknula je, ali i da da određenu preporuku te da uvidi koliko su takve situacije zapravo pravno sporne.

- Mislim da ti zaključci Odbora nisu ni dotakli problem. Jer poslovnik na koji oni upućuju kao akt kojim se takve stvari trebaju predvidjeti, to nije akt s kojim bi se to moglo rješavati. Mora se napraviti konkretna i ozbiljna intervencija u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa jer struktura na kojoj on počiva nije dobra - zaključila je Jozić-Ileković.