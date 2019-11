Predsjednica: Svoj program ću javno objaviti 11. studenog

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervjuu tjedna Točke na tjedan televizije N1 najavila je kada će objaviti program kandidature.

- Nisam rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija država za pet godina tijekom mandata, već da čvrsto vjerujem da može biti i da moramo raditi prema tome. I kao što sam rekla, ekonomski pokazatelji jesu bolji, međutim to se još nije prelilo na život ljudi. I želim da ljudi žive bolje, da osjete to na svojim plaćama. To je sasvim realno i sasvim moguće i to ću predložiti i u svojem sljedećem programu - rekla je predsjednica.

Istaknula je da će objaviti program kandidature 11. studenog.

Tema: Predsjednički izbori