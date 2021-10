Hoće li Sebastian Kurz zadržati poziciju kancelara?

Austrijska vlada sramoti se u novom skandalu - istraživanju medijske kampanje koja je navodno financirana novcem iz Ministarstva financija prema uputama Narodne stranke. Ozbiljne optužbe tiču se korupcije i zlouporabe 1,3 milijuna eura novca poreznih obveznika kojima su se pod nazivom ''istraživanja'' zapravo financirala naručena izvještavanja od strane medija Österreich i oe24.at.

Savezni predsjednik Alexander Van der Bellen održao je govor u 18 sati. Razgovori sa svim stranama su sada zaključeni, pa će ovaj put to zapravo biti "obraćanje naciji" o aktualnim unutarnjopolitičkim kretanjima.

Pogledajte video: Pada li austrijska vlada?

U krizi vlade koju je pokrenula istraga protiv ÖVP-a, u kojoj je jedan od ključnih aktera Sebastian Kurz, vicekancelar Werner Kogler (Zeleni) započeo je u petak rundu razgovora s oporbom. Šefica austrijskih socijaldemokrata (SPÖ) Pamela Rendi-Wagner stigla je na razgovor u jutarnjim satima.

- ÖVP je pozvan da pronađe besprijekornu osobu koja bi mogla obavljati ovu dužnost - rekla je predsjednica kluba Zelenih Sigrid Maurer. Kogler, vicekancelar i čelnik Zelenih govorio je o "vrlo ozbiljnim optužbama", koje su dovele u pitanje sposobnost saveznog kancelara da djeluje i služi.

Teoretski, Van der Bellen ima ovlasti otpustiti cijelu vladu ili samog kancelara prema vlastitom nahođenju. To se do sada nije dogodilo, no 2019. godine prethodilo je izglasavanje nepovjerenja Nacionalnom vijeću, a u sadašnjem slučaju to će se možda ponoviti u utorak.