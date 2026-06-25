Predsjednik Litve imenovao kandidata za premijera: Slijedi sastavljanje nove vlade

Sinkevičius još treba dobiti odobrenje parlamenta kako bi počeo sastavljati novu vladu. Glasanje je zakazano za 30. lipnja, nakon čega vođa Socijaldemokratske stranke može odabrati svoj kabinet, koji bi opet bio predmet odobrenja parlamenta. Nausėda i Sinkevičius sastali su se u srijedu navečer na razgovorima tijekom kojih su se dogovorili o ključnim prioritetima nove vlade, rekao je predsjednik. "Obrana i sigurnost moraju ostati glavni prioritet ove vlade", rekao je Nausėda.

Litva graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom i ruskim saveznikom Bjelorusijom. Poput drugih baltičkih država, Litva ruski rat u Ukrajini smatra izravnom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti.

Novi premijer i novi koalicijski partner

Sinkevičius će zamijeniti svoju stranačku kolegicu Ingu Ruginienė, a svoj kabinet planira predstaviti sljedeći tjedan. Do preraspodjele je došlo nakon što su Socijaldemokrati odlučili zamijeniti koalicijskog partnera i nakon što su ranije ovog mjeseca prekinuli suradnju s populističkom strankom Buđenje Nemunasa.

Sada bi u vladu uveli Demokratsku uniju za Litvu, koja je dosad bila u oporbi. Zajedno s još dva partnera, nova koalicija drži 75 od 141 parlamentarnog mjesta.

Sinkevičius je kratko obnašao dužnost ministra gospodarstva od 2016. do 2017. godine, a bio je načelnik Jonave u središnjoj Litvi.

Godine 2024. osuđen je za pronevjeru općinskih sredstava i privremeno ostao bez načelničke pozicije, ali ga je Vrhovni sud u ožujku 2025. pravomoćnom presudom oslobodio svih optužbi.