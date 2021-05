Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na Konferenciji za voditelje udruga osoba s invaliditetom koju organizira Hrvatski savez udruga s tjelesnim invaliditetom u sklopu prve godine provedbe trogodišnjeg Programa "Socijalizacija, edukacija i rekreacija osoba s invaliditetom" .

- Na puno neovisnih ljudi, koji nisu članovi politički etabliranih organizacija, je dodatna odgovornost. Ako glasate za nekog tko je kandidat etablirane organizacije manje više znate na čemu ste. Uvijek se možete gorko razočarati, a s neovisnima i s manjim strankama je ista stvar. Može biti pozitivno, može biti negativno, neopaženo, ekscesno. Ovdje ima dosta ozbiljnih ljudi, po dosadašnjim karijerama - rekao je Milanović.

Upitan što ga je najviše iznenadilo, predsjednik je rekao: “Ništa.”

- Za koga su glasali ljudi u Varaždinu, tu ima cijeli niz pitanja i nejasnih odgovora? - zapitao se Milanović, dodavši da je teško procijeniti tko su glasači na lokalnim izborima.

- To je upozorenje svima onima koji misle da je u politici sve vječno - rekao je Milanović.

Odgovorio je na kritike na vraćanje ordenja Branimiru Glavašu. “Mi smo dali vrlo jasno i priopćenje i odluka je dostupna javnosti. Ne znam što tu nije jasno”, rekao je Milanović, dodavši da je Glavaš tražio vraćanje ordenja.

Postoje ljudi koji se osjećaju sigurno kad imaju novac. Pupovca pozivam da se zabavi Šoškočaninom, jer vidim da divlja po društvenim mrežama, rekao je Milanović, dodavši da je on, umjesto Pupovca, “bio Srbin kad su u Vukovaru razbijali ćirilične ploče”.

- I mene zanima gdje su nestali ljudi koji su bačeni u Dravu. Bilo je i nedužnih ljudi, ali bilo je i ljudi kojima je trebalo suditi - rekao je Milanović.

- Predsjednik može i ne mora oduzeti odlikovanja, neovisno o tome je li ih on dao. Ja se ne bih usudio ići tako daleko da nekome oduzmem odlikovanja na temelju umjetničke prosudbe - rekao je Milanović.

- Je li Josipović prekršio zakon? Nije. Ja sam s njim nekoliko puta razgovarao u cijelom ovom procesu, da vidim što učiniti. Vrlo dobro se zna tko sam, što sam, za što sam se zalagao, u kojoj kuruzi su klečali Pupovac i slični kad sam se borio za očito fiktivna prava srpskog naroda, do kojih je očito samo meni bilo stalo. Branimir Glavaš je hrvatski građanin i ja izbora nisam imao, to se zove sigurnost u okviru zakona. Netko voli novac, netko voli zakon. Što nije jasno? Svakome, tko me nakon ovoga bude pitao o tome, odgovorit ću još grublje nego Pupovcu - dodao je Milanović.