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KOMEMORACIJA ZA BRANITELJE

Predsjednik Milanović: 'Nevolja nikad ne dolazi sama. Uvijek su u pratnji dvije ili tri budale...'

Piše Veronika Miloševski,
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Predsjednik Milanović: 'Nevolja nikad ne dolazi sama. Uvijek su u pratnji dvije ili tri budale...'
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Oklaj: Predsjednik Milanovi? položio je vijenac i nazo?io sve?anoj sjednici | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Promini te sudjelovao na komemoraciji za poginule branitelje i civile prominskog kraja u Domovinskom ratu

Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Promini te sudjelovao na komemoraciji za poginule branitelje i civile prominskog kraja u Domovinskom ratu, a tom je prilikom dao izjavu za medije, prenosi N1.

Oklaj: Predsjednik Milanovi? položio je vijenac i nazo?io sve?anoj sjednici
Oklaj: Predsjednik Milanovi? položio je vijenac i nazo?io sve?anoj sjednici | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Nevolja nikad ne dolazi sama, to je točno, uvijek su u pratnji barem dvije ili tri budale i tu nastaju problemi. Problemi s kojima se ovaj kraj suočio 1993. slični su problemima s kojima su se susreli drugi krajevi u Hrvatskoj, to su mjesta gdje isto volim otići - rekao je Zoran Milanović.

- Uz svo poštovanje, oni koji su ovdje ubijeni na kućnom pragu nisu mučenici, oni su masakrirani civili i susjedi, mučenik je netko tko se ne odriče od svog puta i od svoje vjere. Ovdje se radi o susjedima, starijim ljudima, da stvar bude podmuklija i prljavija, zato tu treba dolaziti, ne zato da bi se unizilo srpsko, a isticalo hrvatsko, ovo su ljudski razlozi. Ti ljudi su bili nevini, a neočekivane žrtve. Ti ljudi su ostali ovdje i u Medveđi - dodao je.

Oklaj: Predsjednik Milanovi? položio je vijenac i nazo?io sve?anoj sjednici
Oklaj: Predsjednik Milanovi? položio je vijenac i nazo?io sve?anoj sjednici | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Navodi da je malo ljudi čulo za to i da se to mora ponavljati jer je to ljudska obveza:

- A kada smo kod toga gdje je tko bio 1941. i 1945. godine, da ih ostavimo tamo gdje su bili, to je najpametnije. Naša politika je beskompromisna kada su u pitanju ljudske vrijednosti i interesi, tu postoji procjena, ocjena i kalkulacija. Državni poslovi se vode sebično. Znamo kako je izgledalo kada su Hrvatsku vodili nepokolebljivi intrasegmentni tipovi s ljevice i desnice, boljševici i Hitlerovi saveznici. Ta vrsta dosljednosti i isključivosti u politici nije dobra, nikoga tu neću isticati. Ova zemlja živi od svoje položajne rente. Živimo od mira, reputacije i po prvi put se nalazimo svi na okupu u režimu koji smo mi birali - dodao je.

Oklaj: Predsjednik Milanovi? položio je vijenac i nazo?io sve?anoj sjednici
Oklaj: Predsjednik Milanovi? položio je vijenac i nazo?io sve?anoj sjednici | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Bez ludih zavjeta i obećanja, osim obećanja da ćemo se ponašati kao ljudi, ali ćemo kod donošenja odluka gledati svoje interese, a da svojim saveznicima ne zabijemo nož u leđa. Za takvu bi Hrvatsku potpisali svi koji su u našoj povijesti nešto značili - dodao je predsjednik.

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