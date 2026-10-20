Predsjednik suda: Turudić me pitao znam li da je moj sudac plesao s Mamićevom ženom

'Znaš li kakve suce imaš?' pitao me sudac Ivan Turudić kojeg sam slučajno sreo na Zrinjevcu, kratko prije konferencije za medija Zdravka Mamića, rekao je bivši predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban na suđenju tzv. 'Mamićevim sucima'.

Riječ je o suđenju Darku Krušlinu, Zvonku Vekiću i Anti Kvesiću koji su bili suci na Županijskom sudu u Osijeku, a Zdravko Mamić ih je javno optužio da su uzeli od njega mito da ga oslobode optužbi. Na kraju su ga osudili. Mamić je Uskoku predao USB s dokazima i dao iskaz.

- Turudić me pitao znam li da je Vekić bio s prijateljicom Natašom i Mamićem na godišnjem u Dubaiju, ja sam rekao da nisam to znao jer ne gledam tko gdje ide na godišnji. Pitao me znam li da su Kvesić i Vekić bili u Međugorju kod Mamića, a Vekić i Krušlin na proslavi godišnjice braka Mamićevog branitelja Veljka Miljevića u Buševcu, gdje su bili i Mamić i njegova tadašnja supruga Marina. Pitao me znam li da je Krušlin plesao sa Mamićevom suprugom. Nisam ni znao gdje je Buševac do tad niti za išta od navedenog. Turudić me pitao i znam li da je Kvesić dolazio kod Mamića u Zagreb. Prvo sam mislio da se zabunio i da misli na Krušlina, ali onda je on rekao 'Ne, mislim na tvog suda istrage Antu Kvesića' - ispričao je Vrban.

Nije pitao Turudića otkud mu informacije

Obrana je pitala Vrbana je li pitao Turudića, koji je tad bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, otkud mu te informacije.

- Ne, nisam pitao, nije mi ni sam rekao - odgovorio je Vrban.

Nakon toga, kaže Vrban, obavijestio je svoje zamjenike o tome i svakog od trojice sudaca pozvao na razgovor. Kvesić je rekao da nije išao kod Mamića u BiH, a Krušlin da nije bio na proslavi niti plesao s Mamićevom tadašnjom suprugom. Kad je u pitanju osuđeni osječki poduzetnik Drago Tadić, koji je priznao da je prenosio mito od Zdravka Mamića prema osječkim sucima, Vrban kaže da ga dobro zna ali nisu u kontaktu.

- Od 2009. godine nismo u kontaktu, do tad smo bili prijatelji. Tad sam odlučio zbog nekih okolnosti da se više ne želim družiti s njim. Mislim da ih je on (op.a. suce) vozio u Buševac iz Zagreba - rekao je Vrban.

Kasnije je ustvrdio da ih je vozio Antonijo Drobina.

- On je za mene no name, radio je kao direktor u pivovari i optužen je za nešto oko kupoprodaje nekretnina - prisjetio se Vrban.

Turudić mu je, kako tvrdi Vrban, sve to rekao kratko prije Mamićevog istupa u kojem je javno rekao da je podmićivao suce, ali i Vrbana nazvao kriminalcem koji je platio da postane šef osječkog Županijskog suda.

- Taj susret s Turudićem je bio nedugo nakon potvrđivanja druge optužnice. Nakon toga, Mamić bježi iz Hrvatske dan prije ili na dan objavljivanja osuđujuće presude. Kad sam vidio tu konferenciju za medije, pozvao sam svu trojicu sudaca i rekao im da imaju do idućeg dana u podne napisati očitovanje na sve što je Mamić rekao te da ako nisu vidjeli konferenciju za medije, ja im mogu dati snimku. Idući dan su mi poslali svoja očitovanja, a ja sam skupa sa svojim očitovanjem sve to poslao Ministarstvu pravosuđa - ustvrdio je Vrban.

Krušlin je porekao sve što je Mamić rekao, Vekić je priznao da se sastajao s Mamićem u Zagrebu ali tvrdi da nije bio u Hercegovini, a Kvesić je rekao da ga je Mamić zatekao za doručkom u jednom hotelu u Tomislavgradu.

- Rekao je da ga je Mamić pitao za predmet, ali da mu ništa nije obećao - prisjetio se Vrban.

Vrban je pokrenuo protiv sudaca stegovni postupak.

- Pokrenuo sam stegovni postupak protiv Krušlina i Vekića jer sam čuo da su se družili na proslavi godišnjice braka Veljka Miljevića u prosincu 2017., u vrijeme suđenja Zdravku Mamiću. Vekić je otišao u mirovinu pa je postupak zaustavljen, a Krušlin je razriješen. Bilo je tu i ranije situacija. Bivši predsjednik suda im je rekao da ne idu na utakmice Dinama, a oni su rekli da kupe karte i idu kao gledatelji, da nisu na vezi s Mamićem. Onda me netko nazvao s utakmice i rekao da u svečanoj loži vidi Vekića, Krušlina i Ljubomira Pribića, zamjenika upravitelja Zatvora u Osijeku. Svu trojicu sam ponaosob pitao jesu li bili, Vekić i Pribičević su rekli da jesu, a Krušlin je tvrdio da nije - ispričao je.

Plesao s Mamićevom bivšom suprugom

Pribića zna iz gimnazije, a i uredi su im u istom kompleksu. Rekao je da poznaje i poduzetnika Zorana Škorića s kojim ima prijateljski odnos.

- Čuo sam da je Krušlin dobio sat na utakmici, ne mogu se sjetiti je li to bilo nakon Mamićeve konferencije za medije, mislim i da je Drago Tadić to javno govorio po Osijeku. Škorić mi je rekao da je to točno, da je istina i da ga je Krušlin dan i dva nakon zamolio da vrati sat Mamiću u bijeloj kuverti. Znam i da je Krušlin provjeravao prvo vrijednost tog sata - rekao je.

Odvjetnike je zanimalo i što je rekao vezano uz druženje u Buševcu.

- Ja sam na plesanje rekao da u pola postupka idu u Buševac, a Krušlin dan ranije istjeruje Mamića iz sudnice zbog narušavanja reda. Izbacuješ ga, a onda ideš na feštu i plešeš mu sa ženom - rekao je Vrban.

Tu je i situacija u kojoj je Tadić dovezao Krušlina na sud, što je vidjela druga sutkinja i tijekom kave s kolegama ga je ispred svih pitala kako se može družiti s osuđenikom. Krušlin je odgovorio da Tadić nije osuđen na Županijskom sudu u Osijeku (op.a. još nije bio u tom trenutku) i da nema zapreke. Vrban se prisjetio i kako je izabran za predsjednika suda.

- Bio je natječaj na kojeg sam se javio, a javili su se još Krušlin i Vekić. Po kuloarima se pričalo da je Zdravko Mamić jako lobirao da Krušlin postane predsjednik Županijskog suda. U prvom natječaju nitko nije dobio dovoljan broj glasova, a u drugom sam ja dobio - pojasnio je.

Na pitanje gdje je čuo da Mamić lobira za Krušlina, Vrban je rekao da se pričalo po kuloarima. Na samom početku, Vrban je rekao da je prva optužnica protiv Mamića i ekipe zaprimljena 2016. godine, on je bio predsjednik sudskog vijeća koje je potvrđivalo optužnicu, a da je Krušlin dobio predmet u rad algoritmom. No Krušlinova obrana se tome usprotivila i rekla da je dobio ručnim odabirom. Usprotivili su se i njegovom iskazu u dijelu u kojem govori da je informacije saznao od Ivana Turudića.

'Bilo je teško ne primijetiti cipele'

Prije njega, ispitana je Krušlinova sudska upisničarka Željka Avdić. No Krušlin je prvo prigovorio.

- Protivim se njenom ispitivanju kao svjedokinje - rekao je pozivajući se na članak Zakona o kaznenom postupku koji govori o tome da se kao svjedok ne može ispitati osoba koja ima zakonsku obvezu čuvanja tajnosti podataka.

Naime, kako je bila zaposlena u njegovom sudačkom kancelu, sve stvari koje se tiču tajnih zapisnika o glasanju, mora čuvati kao službenu tajnu. A upravo otvaranje zapisnika o tajnom glasanju u presudi protiv Mamića i ekipe je problematizirano kao nezakonit dokaz. No sud u Zagrebu je odlučio otvoriti zapisnik kako bi vidio koji sudac je kako glasao.

- Zapisnik o vijećanju je tajan i ja nisam prisutna na vijećanju i glasanju. Nakon tri dana, sudac mi je izdiktirao odluku. Nakon toga mi je izdiktirao izdvojeno mišljenje - odgovorila je Avdić.

Izdvojeno mišljenje se odnosilo na to je li ovlašteni tužitelj Sven Mišković, danas ravnatelj Uskoka, ovlašten da vodi predmet protiv Mamića.

- Nikad nisam čula da je imao primjedbe na vjerodostojnost stvari koje sam unijela u zapisnik, koje mi je on diktirao. Nikad mi nije prigovorio da sam upisala nešto što on nije rekao - dodala je.

Pitali su ju o odnosima suca Krušlina.

- Krušlin i Vekić su jako dobri prijatelji, skupa su došli s općinskog suda na Županijski, bili su kao prst i nokat. Kvesić je kolega, nisu bili takvi prijatelji kao Krušlin i Vekić. Imao je sudnicu preko puta naše. Znam da je Krušlin išao na utakmice u Zagreb, ali ne sjećam se kad. Ne znam da je Vekić išao u Dubai i ne poznajem Dragu Tadić - rekla je na pitanja sutkinje.

Pitali su ju i je li primijetila cipele na sucu Vekiću. Riječ je o cipelama marke Louis Vuitton za koje Zdravko Mamić tvrdi da mu ih je kupio u Dubaiju kao dio mita.

⁃ Bilo je prosto nemoguće ne primijetiti te cipele - rekla je i dodala:

-Uvijek je bio lijepo uglađen, bilo je ljetno vrijeme kad je imao te cipele. Prokomentirala sam sa sucem Krušlinom kako se Vekić lijepo oblači u zadnje vrijeme.

Krušlin je opet prigovorio da ju se nezakonito ispitalo, na što ga je sutkinja upozorila da je sud već odbio taj njegov stav.