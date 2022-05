Predsjednik udruge za plin: 'Rješenje za plin su zajednička europska politika i ulaganja'

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić u srijedu je, govoreći o dobavi i tržištu plina u Europi, rekao da je rješenje u zajedničkoj europskoj politici i ulaganjima u različite dobavne pravce plina.

Na konferenciji za novinare u sklopu 37. Međunarodnog znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin Pudić je ustvrdio da Europa ima dovoljno plinovoda, no pitanje je koriste li se svi, napomenuvši da je primjerice plinovodom preko Ukrajine prekinuta opskrba te da će to utjecati na opskrbu.

"Ako želimo zajedničku politiku EU, pitanje je postoji li i zajednička infrastruktura da se plin dobavi do svake države iz nekoliko pravaca", naglasio je i dodao da se sada raspravlja koliko će koja država uvesti embarga na uvoz ruske nafte.

Po njegovim riječima, dobavni pravci za naftu jednostavniji su nego za plin te će se tek kada dođe do rasprave o plinu vidjeti koliko su neke zemlje ovisne o infrastrukturi odnosno imaju li mogućnosti dobave iz drugih pravaca.

Pudić naglašava da svi žele isporučivati plin, ali i da svi žele dugoročne ugovore, pri kojima je problem definiranja cijene. Naime, sada ugovorene cijene mogu kroz nekoliko ugovorenih godina znatno pasti.

Smatra da je rješenje u zajedničkoj europskoj politici - jedan dio zajedničke nabave, drugi dio na tržištu te ulaganje u infrastrukturu za različite dobavne pravce. Naglasio je da treba, ako je moguće, za cijelu Europu nabaviti plin po jeftinijoj cijeni.

Na pitanje o dobavi plina sa Cipra, Pudić je rekao da je postojao problem kod država preko kojih plinovod mora doći do Hrvatske. "Apsolutno sam za taj plinovod, ali uz uvjet da to bude dobavni pravac za Hrvatsku, ali i za zemlje regije, kako bi taj plinovod bio isplativ", istaknuo je.

Govoreći o hrvatskoj proizvodnji plina, rekao je da procesi od koncesije preko istraživanja do iscrpljivanja traju pet do sedam godina, ali da se radi na skraćivanju procedura i da je postupak moguće skratiti na četiri do pet godina. Smatra da moramo računati na sva moguća rješenja i resurse te ubrzati istraživanja, povećati neovisnost i energetsku učinkovitost.

Na pitanje o izjavi mađarskog premijera Viktora Orbana da ta zemlja ne može dovoziti naftu morskim putem jer su joj oduzete luke, Pudić je rekao da to pitanje u političkom smislu ne bi komentirao. Rekao je da Mađarska mora plaćati transport nafte naftovodima do Mađarske, kao što je i Hrvatska plaćala transport plina preko Mađarske do Hrvatske te da ne vidi problem u tome.

Komentirajući to što se u Kvarnerskom zaljevu nalazi brod s iranskom naftom koja zbog embarga Iranu nije iskrcana, Pudić je kazao da ne zna o čemu se točno radi te da je logično upitati zašto je brod s iranskom naftom, ako je pod embargom, uopće dolazio.

Upitan što se može očekivati u vezi s cijenama plina u sljedećoj sezoni grijanja, Pudić je odgovorio da možda imamo sreće da trenutno nema velike potražnje za plinom u Kini te da možemo puniti skladišta.

"Ako skladišta ne budu puna do jeseni, pretpostavljam da će cijene plina eksplodirati", rekao je naglašavajući da prazna skladišta znače rast cijene plina.

Pudić je još kazao kako u slučaju prestanka isporuke ruskog plina, Europa vjerojatno može jedan dio plina zamijeniti različitim dobavnim pravcima, ali smatra da bi prekid isporuke iz Rusije zahtijevao mjere redukcije te da bi Europa tada morala biti spremna ravnomjerno smanjiti potrošnju za oko 20 posto.

