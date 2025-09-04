Obavijesti

POHVALIO GA

Predsjednik Xi slovačkom premijeru: Nadam se da ćete promicati veze Kine i EU-a

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: LINTAO ZHANG/REUTERS

Slovačka poput Mađarske održava bliske veze s Rusijom koja zadovoljava većinu slovačkih potreba za naftom

Kineski predsjednik Xi Jinping pohvalio je u četvrtak Slovačku zbog "vjernosti" prijateljstvu s Kinom, poručivši njenom premijeru kako se nada da će Bratislava nastaviti pomagati Pekingu u izgradnji odnosa sa širom Europskom unijom. Međunarodna zajednica više nego ikada prije treba jedinstvo i suradnju, rekao je Xi premijeru Robertu Ficu, koji je prisustvovao ogromnoj vojnoj paradi u Pekingu u srijedu, gdje je predstavljena kineska vojna sila i diplomatski utjecaj.

Kina računa na neke članice EU-a poput Slovačke da se zauzimaju za Peking unutar Unije, koja je uvela velike carine na električna vozila proizvedena u Kini zbog navodno nelojalne konkurencije. Slovačka je bila jedna od pet zemalja članica koje su se protivile carinama.

Xi je kazao kako se nada da će Slovačka nastaviti igrati "pozitivnu" ulogu u promicanju kinesko-europskih odnosa, objavila je državna novinska agencija Xinhua.

Fico, koji se sa Xijem posljednji put sastao u svibnju u Moskvi, nastoji unaprijediti odnose svoje zemlje s Kinom.

Kao i Mađarska, koja je također članica EU-a, Slovačka u svoju industriju želi dovesti ulaganja kineskih firmi koje posluju u Europi kako bi osigurala nova radna mjesta.

No, za razliku od Mađarske, Bratislava još nije imala većih koristi od drugog najvećeg gospodarstva svijeta te je tek prošle godine uspjela podići odnose s Kinom na razinu strateškog partnerstva. 

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto, koji je predstavljao premijera Viktora Orbana na vojnoj paradi u Pekingu, šefu kineske diplomacije Wang Yiju je u srijedu rekao da je oko 31 posto kineskih ulaganja u Europu 2024. došlo u Mađarsku.

Slovačka poput Mađarske održava bliske veze s Rusijom koja zadovoljava većinu slovačkih potreba za naftom.

Fico će se u petak sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem nakon što je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u utorak rekao da želi normalizirati odnose s Kremljom iako EU nastoji postupno prestati uvoziti energente iz Rusije kako bi kaznio Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu 2022.

