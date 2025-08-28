Obavijesti

EVAKUIRALI GA

VIDEO Predsjednika Argentine građani su gađali kamenjem

Piše HINA,
VIDEO Predsjednika Argentine građani su gađali kamenjem
Foto: Agustin Marcarian

Predsjednik je polarizirao Argentinu dubokim mjerama štednje usmjerenim na smanjenje duga i obuzdavanje inflacije. Iako se inflacija smanjila, a proračun uravnotežio, mnogi su izgubili posao, dok su subvencije za energiju i javni prijevoz smanjene.

Argentinski predsjednik Javier Milei nije ozlijeđen nakon što je na njega bačeno kamenje tijekom predizbornog skupa u blizini Buenos Airesa u srijedu, rekao je njegov glasnogovornik.

Argentinac Milei pobjegao je s predizbornog skupa nakon što su prosvjednici bacali kamenje 03:22
Argentinac Milei pobjegao je s predizbornog skupa nakon što su prosvjednici bacali kamenje | Video: 24sata/reuters

Milei je sigurno evakuiran s događaja u Lomas de Zamori, siromašnom predgrađu glavnog grada, objavio je glasnogovornik Manuel Adorni na X-u. Lokalni mediji izvijestili su o sukobima između pristaša i protivnika tog libertarijanskog vođe, a policija je zbog incidenta nakratko i privela dvije osobe.

Nekoliko vladinih dužnosnika okrivilo je za napad sljedbenike "kirchnerizma", misleći na politički tabor bivše predsjednice Cristine Fernández de Kirchner.

La Libertad Avanza party rally ahead of legislative elections, in Buenos Aires
Foto: Agustin Marcarian

Milei je kasnije na X-u objavio fotografiju na kojoj se smiješi sa svojom sestrom, glavnom tajnicom ureda predsjednika Karinom Milei, i zastupnikom Joséom Luisom Espertom.

Taj ekscentrični krajnje desni populist, relativni novak na političkoj sceni, vodi kampanju za svoju stranku La Libertad Avanza uoči lokalnih izbora 7. rujna u pokrajini Buenos Aires. Sukobi su izbili i u ponedjeljak na drugom skupu u Junínu prije nego što je Milei održao govor.

Njegova vlada također se bori s korupcijskim skandalom. U nj je uključena farmaceutska tvrtka koja je navodno plaćala mito kako bi si osigurala višemilijunske ugovore s agencijom za brigu o osobama s invaliditetom.

Njegova vlada također se bori s korupcijskim skandalom. U nj je uključena farmaceutska tvrtka koja je navodno plaćala mito kako bi si osigurala višemilijunske ugovore s agencijom za brigu o osobama s invaliditetom.

Sumnja se da je umiješana i predsjednikova sestra Karina, koja se smatra osobom od ključnog utjecaja u vladi. Skandal je uzrokovao značajan pad predsjednikovog rejtinga.

