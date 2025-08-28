VIDEO Predsjednika Argentine građani su gađali kamenjem

Argentinski predsjednik Javier Milei nije ozlijeđen nakon što je na njega bačeno kamenje tijekom predizbornog skupa u blizini Buenos Airesa u srijedu, rekao je njegov glasnogovornik.

Pokretanje videa... 03:22 Argentinac Milei pobjegao je s predizbornog skupa nakon što su prosvjednici bacali kamenje | Video: 24sata/reuters

Milei je sigurno evakuiran s događaja u Lomas de Zamori, siromašnom predgrađu glavnog grada, objavio je glasnogovornik Manuel Adorni na X-u. Lokalni mediji izvijestili su o sukobima između pristaša i protivnika tog libertarijanskog vođe, a policija je zbog incidenta nakratko i privela dvije osobe.

Nekoliko vladinih dužnosnika okrivilo je za napad sljedbenike "kirchnerizma", misleći na politički tabor bivše predsjednice Cristine Fernández de Kirchner.

Foto: Agustin Marcarian

Milei je kasnije na X-u objavio fotografiju na kojoj se smiješi sa svojom sestrom, glavnom tajnicom ureda predsjednika Karinom Milei, i zastupnikom Joséom Luisom Espertom.

Taj ekscentrični krajnje desni populist, relativni novak na političkoj sceni, vodi kampanju za svoju stranku La Libertad Avanza uoči lokalnih izbora 7. rujna u pokrajini Buenos Aires. Sukobi su izbili i u ponedjeljak na drugom skupu u Junínu prije nego što je Milei održao govor.

Predsjednik je polarizirao Argentinu dubokim mjerama štednje usmjerenim na smanjenje duga i obuzdavanje inflacije. Iako se inflacija smanjila, a proračun uravnotežio, mnogi su izgubili posao, dok su subvencije za energiju i javni prijevoz smanjene.

Njegova vlada također se bori s korupcijskim skandalom. U nj je uključena farmaceutska tvrtka koja je navodno plaćala mito kako bi si osigurala višemilijunske ugovore s agencijom za brigu o osobama s invaliditetom.

Sumnja se da je umiješana i predsjednikova sestra Karina, koja se smatra osobom od ključnog utjecaja u vladi. Skandal je uzrokovao značajan pad predsjednikovog rejtinga.