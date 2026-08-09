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STRANKA BEZ CILJA PLUS+

PREDVORJE PAKLA NA IBLERU Šest ključnih problema SDP-a: Čak ih i Plenković ignorira!

Piše Boris Rašeta,

NOVI EXPRESS Najjača oporbena stranka trebala bi rasti na kritici HDZ-ove vlasti, međutim stvarnost je sasvim drugačija

Ako je vjerovati agencijama, SDP je nalik na Dunav - pada prema najnižim razinama zadnjih godina. Stranka je zadnjih mjeseci doživjela i masovni egzodus. Pali su ispod 20 posto (podržava ih između 17,4 i 19,7 posto ispitanika), a kako loša vijest ne dolazi sama, iz Ipsosova je istraživanja postalo vidljivo da Možemo! jednako snažno raste. Potpora stranci Možemo! iznosi 13,3 posto, a to je najveći rejting u posljednjih godinu dana i prvi put od srpnja 2025. da prelaze 13 posto, svodeći razliku u odnosu na rivala s ljevice na pet posto. To će zakomplicirati odnose i unutar SDP-a i odnose s Možemo!.

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Komentari 31
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