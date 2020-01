Pregled auta doveo policajce do šest laboratorija za uzgoj trave

Kontrolom automobila zagrebačkih registracija na ugibalištu odmorišta D14 Špičkovina u smjeru Bedekovčina uočena je veća količina zelene biljne materije karakterističnog mirisa nalik na drogu tipa konoplja. Nakon toga je provedeno krim istraživanje, gdje se došlo do saznanja da su bave uzgojem marihuane u posebno izrađenim indoor laboratorijima, u Zagrebu i Zlataru, rekao je voditelj službe kriminalističke policije Željko Košutić.

Izvršene su pretrage domova i vozila te je pronađeno ukupno 333 komada stabljike konoplje u rastu, 11 kg i 300 g zelene biljne materije marihuane, 237 g kanabisa u obliku ulja, više tisuća kuna u novčanicama i 6 kompletnih in door laboratorija za proizvodnju konoplje.

Foto: Policija

- Vrijednost zaplijenjenih laboratorija procjenjujemo na oko 30 tisuća eura odnosno 225 tisuća kuna, a vrijednost zaplijenjene marihuane oko 45 tisuća eura – istaknuo je Košutić.

Foto: Policija

- Protiv dva hrvatska državljana (32 i 33 godine) podnijeta je kaznena prijava zbog kaznenog djela neovlaštenog proizvodnje i prometa opojnih droga, a jučer u večernjim satima su uhićeni – napomenuo je Košutić.

Na svojim je web stranicama MUP danas objavio i da je u pretrazi kombi vozila policija je u mjestu Radakovo, na području općine Kraljevec na Sutli, pronašla marihuanu ukupne težine 481 kilogram.

Foto: Policija

Uhićene su dva muškarca, a vrijednost zaplijenjene droge procjenjuje se na pet do sedam milijuna kuna. No, poveznice između ova dva slučaja nema, napomenuto je na današnjoj pressici.

Foto: Policija

- To su potpuno odvojeni slučajevi, a dvojac o kojem danas govorimo nije otprije poznat policiji. Nisu prijavljivani do sada i nisu u policijskoj evidenciji, to su fini građani koji nisu imali problema s zakonom i nisu eksponirani ni na koji način – rekao je Košutić te pojasnio da se radi o Zagrepčanima, iako je jedan laboratorij pronađen i u Erveniku Zlatarskom.