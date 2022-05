Pregled svih lista čekanja koje ubijaju pacijente u RH. Kakva je država koja takvo što dopušta?

U Hrvatskoj 20-ak posto ljudi koji umru od karcinoma nije trebalo umrijeti da su na vrijeme liječeni. Netko će reći da je to jer se pacijenti kasno javljaju, no dijelom je i problem na dugom čekanju na termine za pretrage te potom za nastavak liječenja. Čekanje je jedan od elemenata koji drastično pogoršava situaciju. Kod nas se događa da žena dobije termin za ultrazvuk dojke za 350 dana, pitanje je hoće li žena doživjeti tih 350 dana. Hoće li njena bolest rapidno napredovati. Nedavno me zvala prijateljica kojoj ispada kosa uslijed korone, dobila je termin kod dermatologa u travnju 2023. Liste čekanja su goleme, no pitanje je i koliko su realne. Na Rebru je išlo čišćenje elektroničkih pogrešaka pa su liste ispale nešto manje. No svaka situacija je potencijalno opasna i može imati značajne posljedice po zdravlje i po sam život pojedinca. Liste čekanja se dogode i povećanim slanjem pacijenata na neke pretrage. U koroni se moglo brže na pretrage, no sad su se pacijenti vratili, upozorava Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu, s kojim smo razgovarali o vječitom problemu zdravstvenog sustava - listama čekanja.