Pregled tunela: Noću zatvaraju pojedine dionice autoceste A6

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, do 27. rujna, od 22 sata do 6 sati ujutro zatvarat će se pojedine dionice, zbog pregleda tunela pa je tako u srijedu zatvorena dionica od čvora Delnice do čvora Oštrovica, a u četvrtak dionica od čvora Ravna Gora do čvora Delnice, u smjeru Rijeke, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Slavoniji, Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače HAK moli za strpljenje i upozorava da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

U prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila iz HAK-a upozoravaju da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Zbog radova na Graničnom prijelazu Goričan tranzitni teretni promet preusmjerava se preko čvora Goričan i dalje obilaznim pravcem na stari GP Goričan (obilazni pravac: čvor Goričan-ŽC2026-DC3-stari GP Goričan), a radovi traju do 15. studenoga.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

