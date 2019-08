Pregledali kamere i smrzli se: Ako bude potrebno, selimo se

Isprva sve izgleda normalno. Mačka sjedi na sredini dnevne sobe, no potom se u desnom kutu pojavljuje sjenka koja ide na stubište i vraća se dolje. Snimku je objavio Joey Nolan s Long Islanda u saveznoj državi New York.

Nije siguran što je zapravo snimila njegova kamera.

- Čudne stvari supruga i ja počeli smo primjećivati tjednima prije nego je ovo snimila kamera. Recimo, sanjao sam da smo kćeri kupili psa. Supruga se probudila i rekla mi je: 'Pa to sam i ja sanjala!'- ispričao je 33-godišnji Joey Nolan za LADbible

Djed je umro na dan kad je ovo snimljeno

Na snimci se vidi nešto što nalikuje na obris psa, a potom i dječaka.

Joeya su pitali je li mu netko u obitelji nedavno preminuo.

- Majka mi je rekla da mi je djed preminuo 8. kolovoza 1999. godine. Kamera u dnevnoj sobi zabilježila je ovo 8. kolovoza 2019. godine u 12:54. Ne znam, možda je ovo mlađa verzija mog djeda koji je posjetio svoju unuku - kaže Joey

S njim u kući žive supruga i 19-mjesečna kćer.

Zasad se ne boje.

- Na početku nam nije bilo svejedno, pokušali smo otvoriti nekakvu liniju komunikacije, za slučaj da se radi o duhu. Mislili smo mu reći da je naša kuća i njegova kuća, ako se bude ponašao kako treba.

- Ako osjetimo nešto loše i negativno, spakirat ćemo stvari i odseliti. Ako pokuša komunicirati s našom 19-mjesečnom bebom, možda je možemo iskoristiti kao nekakvog prevoditelja. No ako vidimo da to kreće u lošem smjeru, odmah odlazimo. Zasad se čini da su to samo dječak i pas i čine se dobri - rekao je Joey.