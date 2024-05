Pregovori nakon izbora ostavili su posljedice: Penavi se srozala popularnost, Milanović na vrhu

HDZ je i dalje vodeći te ima podršku 30, 5 posto zainteresiranih birača. To im je istovremeno i najveća podrška u posljednjih godinu dana. SDP je i dalje drugi s podrškom od 20,2 posto, točno 2 posto manje nego mjesec ranije. Slijede Možemo!, Most i Domovinski pokret. Možemo! podržava 11,1 posto ispitanih i u blagom je padu, a Most ovaj mjesec može računati na podršku 8,6 posto ispitanih.

Foto: Dnevnik Nove TV

Što se tiče rejtinga Domovinskog pokreta, od ulaska u vladajuću koaliciju, mogu se uočiti zanimljive promjene – u odnosu na prethodni mjesec su u padu i to za gotovo 3 postotna poena. Sada ih podržava 7,4 posto ispitanih, što pokazuju kako je dio glasača razočaran smjerom pregovora i dogovora.

Foto: Dnevnik Nove TV

S druge strane, raste broj neodlučnih, sada je na 10,6 posto, dok je za jedan posto (11,6) više onih koji su za neke druge opcije, ali od njih sve stranke imaju manje od 2 posto potpore.

Foto: Dnevnik Nove TV

Rezultati su ovo istraživanja Crobarometar za svibanj koje je objavio Dnevnik Nove TV. Istraživanje je provedeno u prvoj polovici svibnja, a to su razdoblje prvenstveno obilježili pregovori stranaka nakon izbora s ciljem formiranja parlamentarne većine i dogovora oko sastava buduće Vlade. Tijekom provedbe istraživanja potvrđen je dogovor HDZ-a i partnera s DP-om te je konstituiran 11. saziv Hrvatskog sabora.

Milanoviću pada popularnost, ali je i dalje na vrhu

Zoran Milanović, kojem popularnost posljednjih mjeseci blago pada, pa i ovaj mjesec, od svih promatranih političara ima najbolji dojam. Za 47 posto ispitanih on je pozitivac. Slijedi ga Božo Petrov o kojem pozitivno mišljenje ima 41 posto ispitanih. Premijer Andrej Plenković na trećem je mjestu. 39 posto ispitanih o njemu ima pozitivan dojam. Sa samo 1 posto manje, na četvrtom mjestu je Tomislav Tomašević, a TOP 5 zatvara Dalija Orešković. Ovaj put spomenut ćemo i šesto mjesto - jer tu se smjestio čelnik Domovinskog pokreta - Ivan Penava, koji je još prošli mjesec bio na drugom mjestu. Bilježi velik pad. Tada je o njemu pozitivan dojam imao svaki drugi, a sad svaki treći ispitanik ili točnije - to je pad od 19 posto!

Foto: Dnevnik Nove TV

Kada je riječ o onoj drugoj ljestvici – nepopularnosti, na prvom je mjestu Peđa Grbin. Za 54 posto ispitanih on je negativac. Čelnika SDP-a, slijedi čelnik HDZ-a. No, Andrej Plenković dijeli to drugo mjesto s koalicijskim partnerom Hrvojem Zekanovićem koji je prošli tjedan imao za mnoge, neprimjerenu izjavu baš na račun Peđe Grbina. Treba i naglasiti kako je razlika između prvog i drugog mjesta tek 1 posto. Na trećem je mjestu predsjednik Sabora - Gordan Jandroković. Za 51 posto ispitanika on je negativac. Kod svakog drugog ispitanika negativan dojam ostavlja i Anka Mrak Taritaš.

Foto: Dnevnik Nove TV

Poslijeizborni potezi i pregovori itekako su ostavili posljedice kod građana. Izuzev predsjednika IDS-a, nikome od vodećih političara popularnost nije porasla u odnosu na onu prije izbora. Pritom, apsolutno nezadovoljstvo vidljivo je kod Ivana Penave koji bilježi najveći pad osobne potpore. Gledamo li neto dojam kao kriterij, najbolje stoje: Matija Posavec, Zoran Milanović i Dario Zurovec, a najlošije Zekanović, Beljak i Grbin.

Ide li zemlja u dobrom ili lošem smjeru?

Za 65 posto ispitanih država ide u pogrešnom smjeru, i to je skok od 7 posto u mjesec dana. Točno četvrtina građana, 25 posto misli da država ide u dobrom smjeru, a 10 posto nije sigurno. Dodajmo i da su žene pesimističnije od muškaraca. Najviše su ogorčeni oni u najboljim radnim godinama od 31 do 44-te, a najoptimističniji su umirovljenici i oni pred mirovinom, odnosno stariji od 60 godina.

Foto: Dnevnik Nove TV

Istraživanje Crobarometar provela je agencija Ipsos između 1. i 20. svibnja, na uzorku od 990 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3 cijela 3%, a za rejtinge stranaka +/- 3 cijela 6%.