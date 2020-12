Bivši predsjednik Stjepan Mesić u intervjuu za Globus, rekao je kako nije zadovoljan današnjom Hrvatskom, ali ni samim sobom, rekavši da je za vrijeme svog političkog života, mogao napraviti i više.

- Iznimno sam nezadovoljan time što osobe koje su nakon mene bile na dužnosti predsjednika Republike Hrvatske nisu gradile dalje na postavljenim temeljima. Najradije se sjećam entuzijazma koji je zavladao u Hrvatskoj nakon parlamentarnih i predsjedničkih izbora godine 2000. - rekao je Mesić.

Najradije bi zaboravio "onih nekoliko proustaških ispada u Australiji, odnosno u Hrvatskoj".

- Objasnio sam ih, znam, okarakterizirao sam ih kao neprihvatljive i promašene, ali draže bi mi bilo da se nikada nisu dogodili. Zaboraviti ih, nažalost, ne mogu - rekao je Mesić.

Govorio je o sastanku u Karađorđevu, odnosno je li to bio pokretač postupnog udaljavanja od Tuđmana i konačnog razlaza s njim.

- Ne mogu reći da je bio pokretač, govorimo o procesu udaljavanja, no da je bio kap koja je prelila čašu, to svakako jest. Politiku podjele Bosne i Hercegovine nisam ni pod kakvim uvjetima i ni u kojim okolnostima mogao prihvatiti. Niti mi je padalo na pamet da je prihvatim. Smatrao sam je pogubnom kako za Hrvate u BiH, tako i za Hrvatsku. I imao sam pravo. To se potvrđuje do dana današnjega, samo što oni koji glasno nariču nad sudbinom Hrvata u BiH to ne žele priznati - rekao je. Mesić je rekao i to da iz današnje perspektive gledano, možda je i prekasno izašao iz HDZ-a.