Tražit će ga sedam brodova, helikopter i avion
NISU GA PRONAŠLI
Prekinuli potragu za skiperom. Sutra sve opet iz početka
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Potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro nestao nakon pada s jedrilice kod Šolte prekinuta je. Akcija se nastavlja u ponedjeljak ujutro, a nestalog muškarca ponovno će tražiti brodice Lučke kapetanije i Pomorske policije, uz zračne snage koje će nadzirati područje potrage, piše Slobodna Dalmacija.
Tražit će ga sedam brodova, helikopter i avion.
Podsjetimo, drama je počela oko 9:10 sati kada je zaprimljena dojava o padu osobe s jedrilice u more na južnoj strani otoka Šolte, oko šest nautičkih milja od otoka.
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