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NISU GA PRONAŠLI

Prekinuli potragu za skiperom. Sutra sve opet iz početka

Piše 24sata,
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Prekinuli potragu za skiperom. Sutra sve opet iz početka
Foto: MMPI
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Tražit će ga sedam brodova, helikopter i avion

Potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro nestao nakon pada s jedrilice kod Šolte prekinuta je. Akcija se nastavlja u ponedjeljak ujutro, a nestalog muškarca ponovno će tražiti brodice Lučke kapetanije i Pomorske policije, uz zračne snage koje će nadzirati područje potrage, piše Slobodna Dalmacija.

Tražit će ga sedam brodova, helikopter i avion.

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VIDEO Pogledajte veliku akciju potrage za skiperom kod Šolte

Podsjetimo, drama je počela oko 9:10 sati kada je zaprimljena dojava o padu osobe s jedrilice u more na južnoj strani otoka Šolte, oko šest nautičkih milja od otoka.

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