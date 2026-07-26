Prekinuli potragu za skiperom. Sutra sve opet iz početka

Potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro nestao nakon pada s jedrilice kod Šolte prekinuta je. Akcija se nastavlja u ponedjeljak ujutro, a nestalog muškarca ponovno će tražiti brodice Lučke kapetanije i Pomorske policije, uz zračne snage koje će nadzirati područje potrage, piše Slobodna Dalmacija.

Tražit će ga sedam brodova, helikopter i avion.

Podsjetimo, drama je počela oko 9:10 sati kada je zaprimljena dojava o padu osobe s jedrilice u more na južnoj strani otoka Šolte, oko šest nautičkih milja od otoka.