Preko 150 kamiona paraliziralo promet u Zagrebu: Dosta nam je što satima čekamo na granici

U jutarnjim satima na cestama Zagreba i okolice brojni vozači kamiona su odlučili protestirati. Izašli su na ceste i vozili usporeno u kolonama, prebacivali iz trake u traku i zaustavljali promet

<p>Vozači kamiona su izašli na ceste i protestirali po Zagrebu i okolici od 7 sati u ponedjeljak. </p><p>- Krajnje je vrijeme da Vlada prihvati razumne prijedloge naših prijevoznika artikuliranih kroz Udrugu hrvatskih cestovnih prijevoznika, a koje Udruga Glas poduzetnika u cijelosti podržava. Vlada treba napraviti sve da prijevoznici ne čekaju danima za prijelaz na graničnim prijelazima. Naglašavam i da je cijeli sustav prereguliran, da je nemoguće plaćati sve nebulozne parafiskalne namete i vrijeme je da se i glas prijevoznika čuje - rekao je predsjednik UGP-a <strong>Hrvoje Bujas</strong> i najavio prosvjed. </p><p>Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika i Udruga Glas poduzetnika organizirale su prosvjed koji je sa 150 do 200 kamiona djelomično usporio i zatvorio promet. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Prosvjed vozača kamiona</p><p>Javio se i potpredsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika <strong>Vladimir Jurčić </strong>i naglasio da u prosvjedu sudjeluje od 150 do 200 kamiona. </p><p>Prosvjed je počeo u 7 sati i trajat će dok svaki kamion ne prođe zadanu rotaciju.</p><p>Vozači su vozili u kolonama i paralelno jedan od drugoga. </p><p>Na Aveniji Dubrovnik vozači su zauzeli sve tri trake i usporavali promet. Iza njih se stvorila kolona koja je tim dijelom trajala nekoliko minuta. </p><p>- Trajalo je nekoliko minuta, ali se kolona raspetljavala malo duže. Dolazili su u čak dva do tri vala- ispričao je čitatelj s Avenije Dubrovnik. </p><p>Osim Avenije Dubrovnik, vozači su viđeni i na Slavonskoj aveniji, zaobilaznici kod Buzina, u Dubravi, Branimirovoj ulici i Sesvetama. </p><p>Na zaobilaznici su stajali na skroz desno na zaustavnoj traci, promet je bio usporen, a neki vozači su se okrenuli i vraćali natrag kada su vidjeli gužvu. </p><p>- Vozač se taman spuštao autom da će se priključit i kada je vidio kolonu kamiona, samo se 'prešaltao' i krenuo u rikverc - ispričao je čitatelj sa zaobilaznice. </p><p>Ponedjeljkom ujutro je svugdje prometno, ali najviše na Slavonskoj aveniji. Vozači su bili dosta nemirni i nervozni, a protest vozača kamiona nije pomogao. </p><p>- Vozili smo se u toj gužvi nekih 15 minuta, ostali vozači nisu trubili, ali je bilo klasično u prometu kao i inače. Ovih prvih par kamiona je bilo dosta glasno- rekla je čitateljica sa Slavonske avenije. </p><p>- Na Slavonskoj sam bio u 7 ujutro, bilo je oko 150 kamiona. Prebacivali su se iz trake u traku i usporavali promet. Vozili su i jedan pored drugoga. Kolone su bile kilometarske, baš je bilo strašno - nadodala je još jedna čitateljica sa Slavonske. </p><p>U podne je najavljena konferencija za novinare ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.</p><p><strong>ZAHTJEVI PROSVJEDNIKA</strong></p><p>Prijevoznici zahtijevaju uređenje prometovanja preko granica sa Slovenijom, ukidanje obveznog članstva u komorama, a posebno Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori, te ukidanje parafiskalnih nameta.</p><p>Također traže uključivanje svih hrvatskih cestovnih prijevoznika u krug ovlaštenika na gospodarske mjere pomoći vezano za epidemiju koronavirusa, i to po kriteriju pada prometa i/ili prihoda, a ne po dosadašnjem kriteriju šifre djelatnosti.</p>