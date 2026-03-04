Obavijesti

News

Komentari 0
VIDEO: POSLJEDICA OBILNIH KIŠA

Preko 200 mrtvih u odronu zemlje u rudniku u DR Kongu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Preko 200 mrtvih u odronu zemlje u rudniku u DR Kongu
1
Foto: Reuters

Lokacija, koja je pod kontrolom pobunjeničke skupine AFC/M23 od 2024. godine, nedavno je dodana na uži popis rudarske imovine koju kongoanska vlada nudi Sjedinjenim Državama

Admiral

Više od 200 ljudi poginulo je u utorak u odronu zemlje izazvanom obilnim kišama u rudniku koltana Rubaya u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, priopćilo je u srijedu ministarstvo rudarstva te zemlje. Visoki dužnosnik pobunjeničke skupine AFC/M23, koja kontrolira rudnik, ranije je za Reuters rekao da je u nesreći poginulo samo pet ili šest ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ministarstvo rudarstva obavijestilo je da je u klizištu u rudniku Rubaya u Kongu poginulo više od 200 ljudi. 02:37
Ministarstvo rudarstva obavijestilo je da je u klizištu u rudniku Rubaya u Kongu poginulo više od 200 ljudi. | Video: 24sata/Reuters

Rubaya proizvodi oko 15 posto svjetskog koltana, koji se prerađuje u tantal, metal otporan na toplinu za kojim postoji velika potražnja proizvođača mobilnih telefona, računala, zrakoplovnih komponenti i plinskih turbina.

Lokacija, koja je pod kontrolom pobunjeničke skupine AFC/M23 od 2024. godine, nedavno je dodana na uži popis rudarske imovine koju kongoanska vlada nudi Sjedinjenim Državama u sklopu okvira za suradnju u području minerala.

"Oštećena lokacija jedna je od onih na kojima se obeshrabrivalo nastavak rada dok se područje ne osigura i dok se ne provedu mjere zaštite rudara. Incident je posljedica obilnih kiša proteklih nekoliko dana", rekao je za Reuters drugi visoki dužnosnik AFC/M23.

Ministarstvo rudarstva priopćilo je da je među žrtvama oko 70 djece te da su mnogi ozlijeđeni evakuirani u zdravstvene ustanove u gradu Gomi.

Glasnogovornik M23 nije bio odmah dostupan za komentar o vladinim podacima o broju stradalih.

Ovaj posljednji incident dogodio se mjesec dana nakon još jedne katastrofe na istoj lokaciji u kojoj je krajem siječnja poginulo više od 200 ljudi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hezoblah opet napao Izrael. Iran razgovarao s Kurdima
IZ MINUTE U MINUTU

Hezoblah opet napao Izrael. Iran razgovarao s Kurdima

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...
24SATA U SUDNICI

Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...

Dok traju radovi na nadogradnji i energetskoj obnovi zgrade pravosudnih tijela u Ulici braće Radića u Varaždinu, suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), poznatom i kao "sisački monstrum" započelo je u srijedu na drugoj, privremenoj adresi Županijskog suda u Međimurskoj ulici u Varaždinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026