Preko 200 mrtvih u odronu zemlje u rudniku u DR Kongu

Više od 200 ljudi poginulo je u utorak u odronu zemlje izazvanom obilnim kišama u rudniku koltana Rubaya u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, priopćilo je u srijedu ministarstvo rudarstva te zemlje. Visoki dužnosnik pobunjeničke skupine AFC/M23, koja kontrolira rudnik, ranije je za Reuters rekao da je u nesreći poginulo samo pet ili šest ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:37 Ministarstvo rudarstva obavijestilo je da je u klizištu u rudniku Rubaya u Kongu poginulo više od 200 ljudi. | Video: 24sata/Reuters

Rubaya proizvodi oko 15 posto svjetskog koltana, koji se prerađuje u tantal, metal otporan na toplinu za kojim postoji velika potražnja proizvođača mobilnih telefona, računala, zrakoplovnih komponenti i plinskih turbina.

Lokacija, koja je pod kontrolom pobunjeničke skupine AFC/M23 od 2024. godine, nedavno je dodana na uži popis rudarske imovine koju kongoanska vlada nudi Sjedinjenim Državama u sklopu okvira za suradnju u području minerala.

"Oštećena lokacija jedna je od onih na kojima se obeshrabrivalo nastavak rada dok se područje ne osigura i dok se ne provedu mjere zaštite rudara. Incident je posljedica obilnih kiša proteklih nekoliko dana", rekao je za Reuters drugi visoki dužnosnik AFC/M23.

Ministarstvo rudarstva priopćilo je da je među žrtvama oko 70 djece te da su mnogi ozlijeđeni evakuirani u zdravstvene ustanove u gradu Gomi.

Glasnogovornik M23 nije bio odmah dostupan za komentar o vladinim podacima o broju stradalih.

Ovaj posljednji incident dogodio se mjesec dana nakon još jedne katastrofe na istoj lokaciji u kojoj je krajem siječnja poginulo više od 200 ljudi.