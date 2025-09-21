Preko 30 osoba ubijeno u izraelskim napadima na Gazu

Izraelske snage digle su u zrak još nekoliko stambenih zgrada u gradu Gazi u nedjelju, pri čemu su ubile najmanje 31 Palestinca i natjerale mnoge u bijeg, priopćile su zdravstvene vlasti Gaze, dok izraelski tenkovi prodiru dublje u taj gusto naseljeni grad. Gotovo dvije godine nakon početka rata, izraelske vlasti kažu da je grad Gaza posljednji bastion Hamasa pa od početka kopnenog napada na grad ovog mjeseca vojska ruši stambene blokove za koje tvrdi da ih koristi ta militantna skupina. Među poginulima u nedjelju bili su trudnica i njezino dvoje djece, rekli su liječnici. Izraelska vojska još nije komentirala smrtne slučajeve, ali je u priopćenju navela da su njezine snage ubile "brojne" militante.

Ljudi tragaju za svojim članovima obitelji u ruševinama jedne od pogođenih stambenih zgrada u gradu Gazi, pokušavajući spasiti i svoje stvari.

„Majka, dječak, djevojčica i beba u njezinoj utrobi - sve smo ih pronašli mrtve“, rekao je Mosalam Al-Hadad, svekar preminule žene, rekavši da mu je sin teško ozlijeđen u napadu. „(On) je bio u kritičnom stanju. Odveli smo ga u bolnicu i amputirana mu je noga“, ispričao je Hadad za Reuters.

Izraelske su vlasti u subotu izjavile da su njihove snage proširile svoje operacije na području grada Gaze posljednjih nekoliko dana, pri čemu su usmrtili 30 militanata i pronašli oružje.

U nedjelju su svjedoci rekli da izraelski tenkovi napreduju prema zapadu kroz Tel Al-Havu, predgrađe na jugoistoku grada.

Izraelska vojska procjenjuje da je od početka rujna grad napustilo više od 450.000 ljudi. Hamas to osporava, tvrdeći da je otišlo nešto manje od 300.000 ljudi, a da je ostalo oko 900.000 ljudi.

Na jugu Izraela, sirene za zračnu uzbunu oglasile su se kada su militanti iz Gaze ispalili dvije rakete preko granice, od kojih je jedna presretnuta, a druga pala na otvoreno polje, priopćila je vojska. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Oštre kritike Zapada

Izraelska ofenziva na grad Gazu izazvala je kritike u inozemstvu, zbog čega su neke od zapadnih izraelskih saveznica objavile da će formalno priznati palestinsku državu prije godišnjeg okupljanja čelnika na Općoj skupštini UN-a idućeg tjedna.

Očekuje se da će britanski premijer Keir Starmer objaviti priznavanje državnosti, što je u suprotnosti s dugogodišnjom politikom, a do toga bi trebalo doći unatoč oštrom protivljenju Izraela i neodobravanju Sjedinjenih Država, najbližeg saveznika Ujedinjenog Kraljevstva.

Ofenziva je također uznemirila obitelji izraelskih talaca koje Hamas još uvijek drži u Gazi. Smatra se da je dvadeset od 48 zatočenih još uvijek živo.

Tisuće ljudi okupilo se u subotu navečer ispred službene rezidencije premijera Benjamina Netanyahua u Jeruzalemu pozivajući ga da postigne dogovor kojim će se okončati rat i vratiti taoci kući.