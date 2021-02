Više od 520 kineskih radnika danonoćno radi na gradnji Pelješkog mosta, nakon što su dva dana pauzirali zbog proslave kineske Nove godine.

Kako su nam rekli mještani Komarne, ali i na samom gradilištu, nije bilo velike fešte zbog korona virusa, ali su radnici dobili dva dana odmora, a malo su i ukrasili gradilište. Proslavili su Novu 12. i 13. veljače, a već u nedjelju udarnički su nastavili te u ponedjeljak spojili stup na kopnu s prvim betonskim stupom koji izvire iz mora. Stupovi su spojeni betonskim elementom dugim 52 metra i teškim 587 tona, a upravo taj element bit će i prva dionica mosta kad automobili jurnu preko njega u smjeru Pelješca.

Zadivljujuća je i disciplina kineskih radnika zbog korona virusa, jer bez obzira na težinu posla, apsolutno svi rade s maskama preko cijelog lica. Simbolično spajanje kopna i mora posjetio je i premijer Andrej Plenković te najavio da bi most, koji je projekt od strateške važnosti za Hrvatsku, trebao biti dovršen do kraja godine, kako je i planirano. Do kraja godine ili najkasnije početkom sljedeće trebale bi biti dovršene i pristupne ceste s obje strane mosta. S kopnene strane radi se punom parom, teška mehanizacije je na svakom koraku od Ploča prema Komarni, a tako je i na Pelješcu, gdje su nedavno probili tunel. Svi radovi teku prema planu iako je gradnja pristupnih cesta ugovorena nakon ugovora o gradnji mosta.

Iako će sam most vjerojatno biti dovršen do kraja godine, a pristupne cestu početkom iduće, očekuje se da će svečano otvaranje i puštanje u promet biti prije početka turističke sezone sljedeće godine.

Za one koji još ne znaju, most je dug 2,4 kilometra te visok 55 metara. Sastoji se od 12 stupova, od čega ih je deset u moru te po jedan na svakoj obali, a u gradnji će se potrošiti više od 33.000 tona čelika.

Projekt je vrijedan oko 528 milijuna eura, a kad most jednog dana bude otvoren, Dubrovnik će se spojiti s ostatkom Hrvatske bez zaustavljanja na graničnom prijelazu s Bosnom i Hercegovinom u Neumu.

550 MILIJUNA EURA

Projekt od 550 mil. eura s 357 mil. eura sufinanciran je iz EU.

2,4 KM DUG

Pelješki most bit će dug 2,4 kilometra i visok 55 metara.

IMAT ĆE 12 STUPOVA

Od 12 stupova 10 ih je u moru te po jedan na svakoj obali.

PRVA DIONICA MOSTA

Betonskim elementom dugim 52 metra i teškim 587 tona spojen je stup na kopnu s onim u moru.