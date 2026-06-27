Preko vikenda pojačan promet u splitskoj zračnoj i gradskoj luci

Tijekom ovog vikenda očekujemo oko 200 zrakoplova i 49 tisuća putnika, što je uobičajeni intenzitet prometa u srpnju i kolovozu, odnosno u razdoblju vrhunca turističke sezone, rekao je Hini voditelj Službe za prihvat i otpremanje u Zračnoj luci Split Mate Melvan.

Dodao je kako su trenutačni rezultati na razini prošle godine, uz očekivanje blagog rasta prometa u prvih šest mjeseci od oko jedan posto.

- Promet je na razini prošle godine, sezona se razvija očekivano i vjerujemo da će se takav trend nastaviti - kazao je Melvan.

Najviše putnika u ovom razdoblju dolazi iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske te skandinavskih zemalja.

- Ta su tržišta uvijek među najznačajnijima. Prirodno je da gosti iz tih zemalja dolaze zrakoplovima jer je putovanje do Splita kratko, dok bi dolazak automobilom trajao znatno dulje - rekao je Melvan.

U srcu sezone Zračna luka Split povezana je izravnim letovima s 85 destinacija u 26 država, a tijekom srpnja dodatni promet očekuje se i zbog Ultra Europe festivala, koji u Split dovodi posjetitelje iz više od 140 država svijeta.

- Srpanj i kolovoz nose oko 40 posto godišnjeg prometa, tako da su to najintenzivniji mjeseci u godini. Svih 200 letova tijekom ovog vikenda ostvarujemo prema više od 20 država - rekao je Melvan.

Pojačan promet bilježi i splitska gradska luka, kroz koju će od petka do nedjelje prema otocima i obali proći više od 62 tisuće putnika i 13 tisuća vozila, rekla je Hini voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.

- Cijeli tjedan bilježimo pojačan promet. Sve linije prema otocima su odlično popunjene, a najveći pritisak očekujemo na liniji Split-Supetar - kazala je Ivulić.

Dodala je kako su među najzastupljenijim gostima oni iz Slovenije, Poljske, Slovačke, Češke, Austrije i Njemačke.