Obavijesti

News

Komentari 0
NA RAZINI PROŠLE GODINE

Preko vikenda pojačan promet u splitskoj zračnoj i gradskoj luci

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Preko vikenda pojačan promet u splitskoj zračnoj i gradskoj luci
Pojačan protok putnika u Zračnoj luci Split | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Splitska zračna i gradska luka bilježe pojačan promet - očekuje se da će kroz Zračnu luku Split proći oko 49 tisuća putnika, a prema otocima i obali iz gradske luke proći će više od 62 tisuće putnika i 13 tisuća vozila

Tijekom ovog vikenda očekujemo oko 200 zrakoplova i 49 tisuća putnika, što je uobičajeni intenzitet prometa u srpnju i kolovozu, odnosno u razdoblju vrhunca turističke sezone, rekao je Hini voditelj Službe za prihvat i otpremanje u Zračnoj luci Split Mate Melvan.

Dodao je kako su trenutačni rezultati na razini prošle godine, uz očekivanje blagog rasta prometa u prvih šest mjeseci od oko jedan posto.

- Promet je na razini prošle godine, sezona se razvija očekivano i vjerujemo da će se takav trend nastaviti - kazao je Melvan.

Najviše putnika u ovom razdoblju dolazi iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske te skandinavskih zemalja.

- Ta su tržišta uvijek među najznačajnijima. Prirodno je da gosti iz tih zemalja dolaze zrakoplovima jer je putovanje do Splita kratko, dok bi dolazak automobilom trajao znatno dulje - rekao je Melvan.

U srcu sezone Zračna luka Split povezana je izravnim letovima s 85 destinacija u 26 država, a tijekom srpnja dodatni promet očekuje se i zbog Ultra Europe festivala, koji u Split dovodi posjetitelje iz više od 140 država svijeta.

- Srpanj i kolovoz nose oko 40 posto godišnjeg prometa, tako da su to najintenzivniji mjeseci u godini. Svih 200 letova tijekom ovog vikenda ostvarujemo prema više od 20 država - rekao je Melvan.

PUT DUILOVA Kod Splita otvorena obnovljena prometnica od 322 mil. eura. Nastavljaju se ostali radovi
Kod Splita otvorena obnovljena prometnica od 322 mil. eura. Nastavljaju se ostali radovi

Pojačan promet bilježi i splitska gradska luka, kroz koju će od petka do nedjelje prema otocima i obali proći više od 62 tisuće putnika i 13 tisuća vozila, rekla je Hini voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.

- Cijeli tjedan bilježimo pojačan promet. Sve linije prema otocima su odlično popunjene, a najveći pritisak očekujemo na liniji Split-Supetar - kazala je Ivulić.

KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ Turistički najam očito više neće biti tako isplativ i lagan
Turistički najam očito više neće biti tako isplativ i lagan

Dodala je kako su među najzastupljenijim gostima oni iz Slovenije, Poljske, Slovačke, Češke, Austrije i Njemačke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar
HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'
DRAMA U TORDINCIMA

HDZ-ov načelnik vozio pijan pa za 24sata kaže: 'Kada me krenulo 'lovit' išao sam kući...'

Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva, objavila je policija...
Na Vintedu prodaju djecu?! Mrežama se šire uznemirujući oglasi, spominje se i Hrvatska...
NASTALA PANIKA

Na Vintedu prodaju djecu?! Mrežama se šire uznemirujući oglasi, spominje se i Hrvatska...

Sve je počelo nakon što su društvenim mrežama počeli kružiti oglasi za plišane igračke vrijedne nekoliko tisuća eura, uz opise poput "dječak, 10 mjeseci, 70 cm"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026