POMOĆ DILJEM SVIJETA

Prekretnica za Marijine obroke: Hrane tri milijuna školske djece

Povećanje školskih obroka uslijedio je nakon širenja programa Marijinih obroka u devet zemalja od kojih je najveće bilo u državama: Malaviju, Haitiju, Zambiji, Zimbabveu, Južnom Sudanu i Etiopiji

Humanitarna organizacija Marijini obroci izvijestila je u ponedjeljak da je njihov program školske prehrane dosegnuo tri milijuna djece diljem svijeta, što je povećanje od oko 800.000 djece od početka 2024.

"Ova prekretnica nije toliko povod za slavlje koliko poziv na djelovanje, poručio je osnivač i izvršni direktor Magnus MacFarlane-Barrow, pozvavši svaku dobronamjernu osobu da im se pridruži kako bi svako dijete na svijetu primilo jedan dnevni obrok na mjestu obrazovanja.

Dodao je kako i dalje deseci milijuna djece gladuju i ne pohađaju školu, iako je dovoljno hrane proizvedeno da nahrani čitav svijet.

Povećanje školskih obroka uslijedio je nakon širenja programa Marijinih obroka u devet zemalja od kojih je najveće bilo u državama: Malaviju, Haitiju, Zambiji, Zimbabveu, Južnom Sudanu i Etiopiji, čime je stotinama tisuća djece osigurana pomoć u razdoblju od 18 mjeseci.

Iz organizacije su naglasili kako 27 posto djece u ranom djetinjstvu, odnosno više od 181 milijun djece mlađe od pet godina, nema siguran pristup prehrani, što dodatno povećava potrebu za održivim programima školskih obroka. Jedan obrok, navode, stoji oko 11 centi, dok je za prehranu djeteta tijekom cijele školske godine potrebno 22 eura.

Marijini obroci djeluju u više od 40 zemalja svijeta zahvaljujući desecima tisuća volontera, od onih koji prikupljaju sredstva i podižu svijest, do onih koji svakodnevno pripremaju hranu u školskim kuhinjama. Njihov niskobudžetni pristup omogućuje široku dostupnost pomoći i oslanja se na predanost lokalnih zajednica.

Hrvatska podružnica, osnovana 2009. godine, svakodnevno osigurava obroke za 25.500 djece u 35 škola u Beninu, Zambiji, Malaviju i Ekvadoru. Prema podacima organizacije, obrok u školi djeci ne znači samo hranu, nego i poticaj za redovito obrazovanje te nadu za izlazak iz začaranog kruga siromaštva.

Kako bi obilježili dosezanje tri milijuna djece u programu, Marijini obroci najavili su dane otvorenih vrata u svojim Info centrima: 10. rujna u Slavonskom Brodu te 12. rujna u Zagrebu i Splitu. U petak 12. rujna u 19 sati bit će održan i "Kaša party", na kojem će posjetitelji moći kušati obrok kakav svakodnevno dobivaju djeca u afričkim školama.

Organizacija je događanje posvetila geslu "Proslavimo 3 milijuna osmijeha", poručivši da vizija ostaje ista - da nijedno dijete ne ide gladno u školu.

