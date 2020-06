Prema premijeru se postupa kao prema svakom građaninu

<p>Ministar zdravstva<strong> Vili Beroš r</strong>ekao je u utorak da je stav epidemiološke struke jasan o mjeri samoizolacije, da se prema premijeru <strong>Plenkoviću</strong> postupa kao prema svakom građaninu i premijer ne mora u samoizolaciju jer nije bio u bliskom kontaktu sa zaraženim tenisačem <strong>Đokovićem.</strong></p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: </b></p><p>- Ne, ni za koga u Hrvatskoj ne vrijede posebna pravila - kazao je Beroš u <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/627361/beros-u-temi-dana-pridrzavanje-mjera-je-od-iznimne-vaznosti">HRT-ovoj Temi dana</a></strong>, podsjetivši da je HZJZ danas izdao jasno priopćenje o tom događaju u kojem navodi zašto i kako se prema nekome postupa.</p><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) ranije večeras je priopćio da premijer Plenković ne treba poduzimati nikakve dodatne mjere uključujući ponovna testiranja na koronavirus i samoizolaciju, jer je sa zaraženim tenisačem Novakom Đokovićem boravio u subotu u Zadru u zatvorenom prostoru manje od tri minute, fotografirao se i nije se rukovao.</p><p>Premijer Andrej Plenković se nakon posjeta Zadru jučer po treći put testirao na koronavirus i nalaz je bio negativan.</p><p>- I jučer smo tijekom dana objašnjavali što znači bliski kontakt, koje su vremenske odrednice i fizičke odrednice o kojima ovisi određivanje mjera. Dakle, prema premijeru se postupa kao prema svakom drugom hrvatskom građaninu i mislim da je tu stav epidemiološke struke potpuno jasan - naglasio je ministar zdravstva Beroš.</p><p>Rekao je i da se za definiciju 'bliskog kontakta' i mogućnost zaraze uzima znanstveno utemeljeno i istraživački evaluirano ponašanje.</p><p>- Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti je dao jasnu definiciju što je bliski kontakt i kada je netko ugrožen mogućnošću razvoja infekcije. To je nešto što je iznjedrila struka - istaknuo je.</p><p><strong>DIP će s HZJZ-om naći optimalni model</strong></p><p>Upitan što bi se na epidemiološkom planu trebalo dogoditi da dođe do odgode skorašnjih parlamentarnih izbora, Beroš je naglasio da je od same apsolutne brojke važnija realna epidemiološka situacija koja će biti u tom trenutku.</p><p>- Nismo odredili određeni broj preko kojeg bi razmišljali o odgodi izbora - kazao je Beroš. Kaže da je od same brojke važniji sam način širenja virusa, geografska rasprostranjenost te broj novooboljelih izvan žarišta koja postoje.</p><p>- Sve su to brojni faktori koje će epidemiološka struka pratiti, a DIP će s HZJZ-om naći optimalni model koji neće ugroziti zdravlje i živote građana. I sada kada bi se svi zajedno pridržavali epidemioloških mjere, zaustavili bi širenje virusa kao što smo to već jednom napravili - poručio je.</p><p>Odbacio je tezu da je u Hrvatskoj prisutan švedski model borbe protiv koronavirusa, dodavši da je Vlada od samog početka transparentna.</p><p>- Nema mogućnosti da Vlada bilo kojim skrivenim kanalom, subliminalnim putem šalje bilo kakve poruke. Švedski model nije u ovom trenutku aktualan - istaknuo je.</p><p>S obzirom da se velika većina ne pridržava mjera, Beroš je rekao da inspekcije nemaju ovlasti kažnjavati jer je riječ o preporukama.</p><p>Ministar je pohvalio brzu epidemiološku reakciju u Zadru, ali i istaknuo da će činjenica da je Novak Đoković pozitivan, epidemiolozima svakako značiti temelj za postupanje u nešto drugačijem svjetlu.</p><p>- Njihov posao je identificirati sve one građane koji su bili u kontaktu dužem od 15 minuta, koji su bili u direktnom bliskom kontaktu s Đokovićem jer sada se i prema njima moraju određene epidemiološke mjere odrediti - dodao je.</p>