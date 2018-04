Premijer: Da, nazvao sam Bulja 'panjem', ali to je bila pohvala

Dobro je za Hrvatsku da smo ratificirali Istanbulsku konvenciju, jer njezina bit je zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji, ustvrdio je premijer Andrej Plenković nakon što je taj dokument u Saboru dobio potporu 110 zastupnika.

Kada je u pitanju njezina provedba poručio je da će sve institucije države i Vlade provoditi ovaj dokument u najboljoj mjeri kako bi se riješio negativni društveni fenomen - rekao je Plenković,

- Dio zastupnika je glasao protiv, dio su i zastupnici HDZ-a, praktički oni koji su to najavili. To je njihov odabir - kazao je Plenković.

Osvrnuo se i na samu raspravu koja se vodila o ovom dokumentu.

- Sve ovo što smo pratili kroz raspravu po meni je bilo pretjerano, odvuklo je fokus od srži konvencije, a interpretativna izjava daje i jasan vodič svim institucijama kako da je provode - izjavio je.

Na pitanje očekuje li sad smirivanje strasti oko Istanbulske konvencije ili smatra da će to i dalje biti tema koja će dominirati javnim prostorom s obzirom na najavljeni referendum, premijer je odgovorio:

- Mislim da moramo raditi na smanjivanju tenzija i podjela. Sigurno Vlada sa mnom na čelu i uvjerljiva parlamentarna većina smatra da je ovoj Konvenciji cilj boriti se protiv problema nasilja nad ženama. To je jedini motiv i cilj zbog čega je ta konvencija bila na dnevnom redu - kazao je.

Politički, svjetonazorski aspekti su, navodi, u ovom slučaju podredni, a to je ističe pokazala primjena konvencije u onim zemljama gdje je ona na snazi.

- Nismo primijetili nikakve tendencije u praksi, koje bi trebale biti zabrinjavajuće u odnosu na ono što dio hrvatske javnosti očito pod pritiskom, kampanjom i straha i nedovoljne informiranosti smatra da se nalazi u Konvenciji ili slijedi iz njezine provedbe. Ništa od toga ne slijedi. Sve što se čuje je apsolutno netočno i neprimjenjivo do sada i nevidljivo kod bilo koje članice koja je ratificirala konvenciju. Vrijeme će pokazati da je ovo što govorim istina. To što je netko protiv nije grijeh, nema nikakve penalizacije. Ljudi koji su i Saboru imaju mogućnost izražavanja svoje volje i to se i danas vidjelo - poručio je.

S obzirom na to da je 14 članova HDZ-a glasalo protiv, a da je jedan bio suzdržan, postavilo se pitanje iščitava li iz toga poruku sebi kao predsjedniku HDZ-a:

- Ne. Mislim da dio zastupnika može biti ima neke svjetonazorske dileme, dio je sasvim razvidno pod pritiskom, a dio ima neku sasvim drugu agendu, ali to je njihova stvar - rekao je.

Prokomentirao je i poruke iz Splita s prosvjeda protiv Istanbulske konvencije.

- Svakome iole informiranijem promatraču jasno je da konvencija nije bila bit i tema okupljanja tih ljudi. Oni imaju neku drugu agendu - izjavio je.

Na pitanje hoće li i nakon isteka mandata ponovno biti predsjednik HDZ-a, Plenković uzvratio: "A zašto ne?"

Zahvalio je i zastupnicima, prije svega članovima parlamentarne većine na podršci potpredsjednici Vlade Martini Dalić.

- Vidjeli ste da je jedan glas nedostajao. Nažalost potpredsjednik Sabora Furio Radin nije mogao doći iz zdravstvenih razloga. Samo je kolega Hrvoje Zekanović bio taj, jedini zastupnik koji je danas demonstrirao da je i formalno dio oporbe - kazao je.

Prokomentirao je i incident u Saboru s Mirom Buljem (Most), kojega je nazvao panjem.

- Bulj nije jedini koji ovdje koristi razne formulacije, koje možda mogu biti uvredljive, a kada jednim simpatičnim lapsusom on osjeti da je doživio kritiku onda smo odmah u drami, u problemu. Onda plačemo. Čujte to je politika - kazao je Plenković.

Na pitanje je li to uistinu bio lapsus uzvratio je "apsolutno".

- Panj je lik iz serije Čovik i po'. Predlažem svima da malo guglaju, to je jedna od antologijskih serija i kad to pogledate vidjet ćete da je to bilo s respektom njemu kao čovjeku. Čudim se da se osjetio pogođenim, ali to je bila iz srca pohvala - pojasnio je Plenković.