Premijer je pozvao na reformu Vijeća sigurnosti i rekao: ' UN moramo prilagoditi 21. stoljeću'

<p>"Danas živimo u znatno drukčijem svijetu nego prije 75 godina. Tehnološka revolucija iz temelja je promijenila i unaprijedila naše živote. No nesreće koje su opsjedale svijet u jesen 1945., glad i siromaštvo, bolest i izbjeglice, i dalje opterećuju naš planet", istaknuo je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> u svom obraćanju. </p><p>UN čine 193 države članice, a Hrvatska je članica od 22. svibnja 1992. </p><p>Plenković je rekao da je postignut "nezabilježen napredak u posljednjih 75 godina".</p><p>"Na kraju Drugog svjetskog rata dva od tri čovjeka u svijetu živjela su u ekstremnom siromaštvu, danas je taj udio pao na manje od svakog desetog, a do 2030. svaki šesnaesti čovjek bi trebao biti siromašan", rekao je Plenković. </p><p>No svijet se suočava s novim izazovima i potrebna je revitalizacija UN-a, a ovogodišnju Opću skupštinu premijer smatra "odskočnom daskom" za to. </p><p>"Moramo prilagoditi UN 21. stoljeću. Revitalizacija UN-a mora ići dalje od Opće skupštine. Reforma Vijeća sigurnosti odavno je potrebna. Naša povijesna godišnjica trebala bi biti prilika za ponovno razmatranje Povelje UN-a kako bismo odgovorili na potrebe i realnosti novog doba", rekao je Plenković. </p><p>Pozvao je na borbu protiv klimatskih promjena. </p><p>"Klimatske promjene su jedno od ključnih područja za budućnost čovječanstva. Ovdje si ne možemo priuštiti poraz. Moramo se prilagoditi novoj realnosti, odgovoriti na nove izazove, postići sve ciljeve održivog razvoja i izbjeći zamke iz prošlosti", rekao je hrvatski premijer.</p>