'Premijer je pristao na odgodu deložacija za vrijeme korone'

Nakon sastanka s premijerom uoči surašnje sjednice Vlade na kojem bi trebao biti donesen paket mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenima koronavirusom i izglasavanja već u četvrtak tog paketa u Saboru, predsjednik Mosta Božo Petrov poručio je kako bi mjere trebale biti još jače.

Završio sastanak premijera s predsjednicima saborskih Klubova na kojem su im prezentirane mjere pomoći gospodarstvenicima

- Treba donijeti konkretne, prave mjere koje će stvarno na kraju polučiti rezultat bez oklijevanja. Predstavili su nam okvirno u kojem smjeru će ići, a vidjet ćemo kad ti zakoni dođu na stol - rekao je Petrov istaknuvši kako se on zalaže za otpis doprinosa, a ne samo odgodu što Vlada predlaže.

- Trebaju ići s puno jačim mjerama kako bi sačuvali gospodarstvo. Nažalost, nisu spominjali oprost, samo odgodu - istaknuo je dodavši kako se nije spominjao ni rebalans proračuna.

Nezavisni Marin Škibola istaknuo je kako je na sastanku inzistirao na onemogućavanju deložacija u ovo vrijeme, što je premijer prihvatio.

- Bilo je slučajeva gdje se krenulo u deložacije ljudi koji su u samoizolaciji. to je vrlo delikatna stvar i premijer je rekao da će se stati s takvom praksom u ovom periodu - rekao je.

Mostov Nikola Grmoja istaknuo je kako je osim gospodarskih mjera bio i prijedlog suspenzije rada Sabora, na što oporba nije pristala.

- Htjelo se ići u donošenje jednog posebnog zakona koji bi omogućio Vladi da donosi odluke sa snagom zakona. Mislimo da za to nema nikakve potrebe i da još nisu stvoreni uvjeti za to. Možda je to bio jedan način da se zaobiđe aktualnog predsjednika države jer Ustav definira to donosi odluke kada se proglasi izvanredno stanje. Na to nismo pristali i premijer se malo i naljutio kada sam njegovo obraćanje usporedio s kraljem Aleksandrom da između njega i naroda ne smije biti posrednika. Na kraju su prihvatili naš stav - rekao je Grmoja istaknuvši kako su se složili s prijedlogom da odluke zbog korone ne mogu donositi jedinice lokalne samouprave, tj lokalni stožeri samostalno i pojedinačno nego da to može samo Nacionalni stožer.

SDP-ov Arsen Bauk poručio je kako će se o prijedlozima očitovati kad ih Vlada uputi u Sabor.

- Ako budemo imali amandmana, podnijet ćemo ih. Bit će demokratska rasprava u Saboru, većina će donijeti zakone, možda ćemo neke donijeti i jednoglasno ako bude takve kvalitete - rekao je naglasivši kako oni neće ovu situaciju koristiti za dnevnopolitičke svrhe.

- Ustav je propisao mehanizme što se događa u kojoj situaciji i nema potrebe da još mi dolijevamo ulje na vatru - rekao je.