Premijer koji je preživio sve krize, promijenio 30 ministara i tri koalicije, a i dalje vlada!

Prije devet godina, Andrej Plenković formirao je svoju prvu vladu. Od tada, hrvatski je premijer promijenio niz koalicijskih partnera, od MOST-a, preko HNS-a i predstavnika manjina, pa sve do suradnje s Domovinskim pokretom u trećem mandatu. U devet godina na vlasti, Plenkovićeve su vlade preživjele gotovo sve vrste političkih i društvenih potresa, od krize Agrokora, preko pandemije koronavirusa, pa do razornih potresa u Zagrebu i na Baniji.

Od Plenkovićeve početne postave iz 2016. godine u Vladi je ostalo samo njih četvero, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tijekom njegova dugogodišnjeg vođenja Vlade smijenjeno je tridesetak ministara, neki zbog afera, a neki zbog promjene koalicijskih partnera ili odlaska na međunarodne funkcije.

Zagreb: Održana posljednja sjednica Vlade RH u 2016. godini | Foto: Patrik Macek/PIXSELL



U svom prvom mandatu, HDZ je podržao Most pri formiranju Vlade, ali je ljubav brzo pukla i to na zbog bivšeg ministra financija Zdravka Marića jer Most nije htio Vladin prijedlog da se odbaci oporbeno glasovanje o nepovjerenju ministru. Plenković je, tada hladno, preko tajnice izbacio Most iz Vlade, a njegova rečenica 'Molim tajnicu Vlade da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra', citira se i dan danas. Zbog izbacivanja Mosta te ulaska HNS-a i kasnije manjinskih partnera u tadašnju Vladu je Davor Ivo Stier dao ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova, što je bio svojevrsni presedan na hrvatskoj političkoj sceni.

- Kada gledam realno, mislim da možemo biti zadovoljni. Prošli smo nevjerojatan period. Nismo ni sanjali kakvi će se svi izazovi dogoditi- rekao je premijer Plenković u intervjuu Hrvatskom radiju u povodu devete godišnjice rada aktualne Vlade. Govoreći o usporednim podacima iz 2016. i danas, istaknuo je kako je prosječna plaća narasla za 92 posto, a da je kumulativna inflacija u tom periodu 35 posto.

Kada se to podijeli, rekao je Plenković, dobivate da nam je realni rast raspoloživoga dohotka u odnosu na tada veći od 42 posto prosječno, a da smo pritom prošli sve što nismo ni sanjali da ćemo proći.

Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Osvrnuo se i na vremena kada je došao na čelo stranke i vlade. Došao je, kaže, pun snage, energije i entuzijazma, podsjetivši kako je od trenutka kada je postao predsjednik HDZ-a do parlamentarnih izbora imao 55 dana.

- Pobijedili smo, pobijedili u drugi puta još uvjerljivije, a onda i treći puta", istaknuo je premijer dodavši kako smo "imali snage i energije za taj posao, a imamo ga i danas- rekao je Plenković.

U trećem mandatu, nakon izbora 2024. godine, HDZ je napravio zaokret udesno, u koaliciju je ušao s Domovinskim pokretom, što je označilo novu političku fazu Plenkovićeve vladavine. No već mjesecima u političkim kuloarima se spominje da će krajem godine ići u novu rekonstrukciju te da će Domovinski pokret doživjeti sudbinu Mosta iz 2017. godine, a da će Vladu podržati IDS i ponovno manjine.

- Premijer je već više puta pokazao veliku koalicijsku fleksibilnost te bih ja njegov stil opisao kao kombinaciju stabilnosti i stalnih promjena, zato se može očekivati i nova rekonstrukcija- kaže nam sugovornik blizak Vladi. Što se tiče vanjskopolitičke situacije, Plenković kroz svih devet godina naglašava proeuropsku orijentaciju, što je kulminiralo ulaskom Hrvatske u Schengen i eurozonu, njegovim najvećim postignućima njegova mandata u međunarodnom kontekstu.

Plenkovićevu eru prate i teške kritike. Brojne korupcijske afere, učestale smjene ministara i nedostatak institucionalne transparentnosti narušili su povjerenje dijela javnosti. Ipak, unatoč aferama, HDZ-ov rejting ostao je iznenađujuće stabilan, što mnogi analitičari tumače kao rezultat Plenkovićeve čvrste kontrole stranke i sposobnosti da preživi gotovo svaku političku krizu.

Danas, devet godina nakon preuzimanja dužnosti, Andrej Plenković je najdugovječniji premijer u povijesti moderne Hrvatske.

